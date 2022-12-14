أخبار فاتتك| مواعيد مباريات كأس العالم.. واحتمالية سقوط أمطار اليوم

انتشرت في الساعات الماضية، عددًا من الأخبار التي تهم المواطنين بمختلف الفئات، وتنوعت الأخبار ما بين الاجتماعية والاقتصادية والفنية، وترصد «الدستور» لكم أبرزها في السطور التالية من خلال نشرة «أخبار فاتتك».

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 14-12-2022 فى كأس العالم

يبحث عشاق الساحرة المستديرة فى جميع أنحاء عن مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 14-12-2022، خاصة فى بطولة كأس العالم بقطر، حيث انتهت مساء أمس مباراة نصف النهائي لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

الحماية المدنية تنقذ سيدتين محتجزتين بسبب حريق فى مصر الجديدة

تمكنت الحماية المدنية بالقاهرة من إنقاذ سيدتين محتجزتين داخل مسكنهما نتيجة نشوب حريق بإحدى الشقق بالعقار سكنهما في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية بأحد محاورها إلى تفعيل كافة التدابير اللازمة للتعامل والاستجابة الفورية لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

القوات المسلحة الأوكرانية تصد هجمات روسية قرب 14 مستوطنة

صدت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية هجمات روسية قرب 14 مستوطنة في 3 مناطق أمس الثلاثاء، جاء ذلك في تقرير لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

احتمالية سقوط أمطار.. حالة الطقس اليوم الأربعاء 14-12-2022

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الأربعاء 14 ديسمبر 2022، حيث كشفت، في بيان لها، تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة على مختلف الأنحاء لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

وزير دفاع أوكرانيا يطالب أمريكا والناتو بتقديم المزيد من الأسلحة لبلاده

طالب وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، الولايات المتحدة الأمريكية وحلف شمال الأطلسي "ناتو" بتقديم المزيد من الأسلحة لبلاده،وقال ريزنيكوف - في تصريح خاص أدلى به لقناة "سي إن إن" الأمريكية أذاعته- "إن أوكرانيا في حاجة ماسة لاستكمال القراءة (اضغط هنا)