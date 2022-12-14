وزير دفاع أوكرانيا يطالب أمريكا والناتو بتقديم المزيد من الأسلحة لبلاده

طالب وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، الولايات المتحدة الأمريكية وحلف شمال الأطلسي (ناتو) بتقديم المزيد من الأسلحة لبلاده.



وقال ريزنيكوف - في تصريح خاص أدلى به لقناة "سي إن إن" الأمريكية أذاعته - " إن أوكرانيا في حاجة ماسة إلى المزيد من الأسلحة من أمريكا وحلف الناتو، وخاصة أنظمة الدفاع الجوي حيث إنها تعد الأولوية الأولى بالنسبة لبلاده".



وحول عدم وصول أنظمة الدفاع الجوي باتريوت إلى أوكرانيا حتى الآن، قال ريزنيكوف" إنه تم إجراء مناقشات مطولة مع شركائنا لأنها تعد أنظمة متطورة وغالية للغاية، معبرا عن اعتقاده أن هذه الأنظمة "باتريوت" ستصل جبهة القتال في المرحلة المقبلة".



وأوضح ريزنيكوف أن الجيش الأوكراني يكثف استعداداته من أجل مواجهة البرد القارس، مشيرا إلى أن انخفاض درجات الحرارة لن يوقف القتال على الجبهة.



وأضاف أن روسيا تستهدف البنية التحتية في أوكرانيا بسبب عدم إحرازها لنجاح ضد القوات المسلحة الأوكرانية، مشيرا إلى أن موسكو بدأت هذه الحرب وكييف لن تتوقف حتى تقوم بإنهائها.