احتمالية سقوط أمطار.. حالة الطقس اليوم الأربعاء 14-12-2022

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الأربعاء 14 ديسمبر 2022، حيث كشفت، في بيان لها، تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة على مختلف الأنحاء.

حالة الطقس اليوم الأربعاء 14-12-2022

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الأربعاء، طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للبرودة في أول الليل، بارد في آخره على أغلب الأنحاء.

وذكرت الهيئة أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

حالة الطقس اليوم الأربعاء 14-12-2022.. حالة البحرين المتوسط والأحمر

بالنسبة لحالة البحر المتوسط من المتوقع أن تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر من المتوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

حالة الطقس اليوم الأربعاء 14-12-2022

وكشفت الهيئة المختصة حالة الطقس اليوم الأربعاء 14-12-2022

درجات الحرارة اليوم الأربعاء 14 ديسمبر 2022

كما يلي:

القاهرة 25 14

العاصمة الإدارية 25 13

6 أكتوبر 25 13

بنها 25 14

دمنهور 24 14

كفر الشيخ 24 15

المنصورة 25 14

دمياط 24 15

بورسعيد 24 16

الإسماعيلية 25 14

السويس 24 13

الزقازيق 25 14

شبين الكوم 25 14

طنطا 24 13

شلاتين 28 19

الإسكندرية 24 15

العلمين الجديدة 24 15

وادي النطرون 25 14

مطروح 22 13

السلوم 24 15

سيوة 22 10

العريش 24 14

رفح 23 15

الطور 24 15

كاترين 18 05

رأس سدر 24 13

نخل 21 07

طابا 22 15

نويبع 23 14

حلايب 25 19

شرم الشيخ 24 18

الغردقة 26 14

مرسى علم 26 17

الفيوم 25 12

بني سويف 26 11

المنيا 25 10

أسيوط 26 10

سوهاج 26 09

قنا 27 11

الأقصر 26 13

أسوان 27 14

الوادي الجديد 27 08

أبوسمبل 26 11

أبو رماد 27 19

