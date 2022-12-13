أجواء مستقرة.. «الأرصاد» تكشف حالة الطقس خلال الـ 72 ساعة المقبلة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن البلاد تشهد أجواء مستقرة على مدار الاسبوع وبداية الاسبوع المقبل ايضا، متوسط درجات الحرارة على القاهرة الكبري تتراوح ما بين 23 و24 درجة مئوية، وذلك بسبب الكتل الهوائية تتراوح بين الكتل الجنوبية للشمالية الغربية.

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية على قناة الاولى الفضائية، اليوم، أن هناك ارتفاع في درجات الحرارة خلال فترات النهار خاصا مع سطوع أشعة الشمس، واليوم تتأثر البلاد بوجود امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، مما تؤدي الي فرص لسقوط أمطار على بعض المناطق في السواحل الشمالية في البلاد.

- فرص الأمطار

وأضافت تمتد فرص سقوط الأمطار الخفيفة لبعض المناطق الداخلية محافظات الوجه البحري وبعض المناطق بمحافظة سيناء، قد تصل في بعض المناطق من القاهرة الكبري ومدن القناة، نسبة حدوث الأمطار لا تتجاوز 30 %، مما يجعلها خفيفة وغير مؤثرة على الأنشطة اليومية.

- الظواهر الجوية

وتابعت مع سطوع أشعة الشمس وتقدم ساعات النهار سنشعر بالدفء والأجواء المعتدلة تماما على أغلب المناطق الشمالية وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، أجواء حارة خلال فترات النهار ومع غياب تام لأشعة الشمس ودخول فترات الليل ستنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ خاصة في الساعات المتأخرة في الليل والصباح الباكر، وهناك فارق كبير بين فترات النهار والليل تتجاوز الـ 10 درجات.

- شبورة مائية

واختتمت أن الأجواء ستكون باردة على أغلب أنحاء الجمهورية خاصًة في ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر، أيضا استمرار تكون الشبورة المائية على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مما أدت إلى انخفاض الرؤية الأفقية على أغلب الطرق، منوها أنه من المهم جدا الحذر من الشبورة المائية، لأنها بدأت تؤثر على الرؤية الأفقية وكثافتها تزيد خاصة أننا على دخول بفصل الشتاء.