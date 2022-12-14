يبحث عشاق الساحرة المستديرة فى جميع أنحاء عن مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 14-12-2022، خاصة فى بطولة كأس العالم بقطر، حيث انتهت مساء أمس مباراة نصف النهائي بين الأرجنتين وكرواتيا، ونجح ميسي وزملائه فى الوصول للمباراة النهائية بالفوز على مودريتش وأصدقائه بثلاثية نظيفة، وينتظر منتخب التانجو الفائز من مباراة المغرب وفرنسا فى نصف نهائي كأس العالم لخوض المباراة النهائية والمقرر لها يوم الأحد الموافق 18 ديسمبر الجاري.

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 14-12-2022 فى كأس العالم

وتقام اليوم الأربعاء مواجهة نارية فى بطولة كأس العالم التى تحمل النسخة رقم 22، فى اليوم الأخير لمباريات المربع الذهبى، حيث يلتقى منتخب المغرب مع منتخب فرنسا حامل اللقب.

موعد مباراة المغرب وفرنسا فى نصف نهائي كأس العالم

ومن المقرر أن يلتقى المنتخب المغربي، مع نظيره الفرنسى فى نصف نهائي كأس العالم 2022، مساء اليوم الأربعاء، في تمام التاسعة مساء، بتوقيت القاهرة، على استاد البيت".

وكان منتخب أسود الأطسي قد حجز مقعده بين الكبار فى الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم، للمرة الأولى فى تاريخه، بعد الفوز على البرتغال بهدف نظيف، فى المباراة التى جمعتهما على ملعب "الثمامة"، ضمن منافسات دور ربع نهائي كأس العالم 2022.

كما نجح منتخب فرنسا فى التأهل لنصف نهائي مونديال قطر 2022، بعدما أقصت منافسها المنتخب الإنجليزي بهدفين مقابل هدف.

القنوات الناقلة لمباراة فرنسا والمغرب فى نصف نهائي كأس العالم

تنقل مباراة المغرب وفرنسا عبر قنوات بي ان سبورت المشفرة الناقل الحصري لبطولة كأس العالم فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر قنوات beIN Sports HD 3 Max وbeIN Sports HD 1 Max .

كما يتم نقل المباراة عبر التردد الأرضى لقناة الوطنية المغربية.

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 14-12-2022 فى الدوري المصري

يستضيف فريق غزل المحلة صاحب المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 13 نقطة مع نظيره مع نظيره طلائع الجيش عاشر الترتيب برصيد 7 نقاط، وويقام اللقاء اليوم الأربعاء في تمام الساعة 2:45 عصرًا بتوقيت القاهرة، 3:45، ويذاع عبر قناة أون تايم سبورت.

تناولنا فى هذا التقرير مواعيد مباريات اليوم الأربعاء الموافق 14 ديسمبر 2022، حيث تلعب مباراة واحدة فى بطولة كأس العالم وهى المباراة التى تجمع المنتخب المغربي الشقيق أمام نظيره الفرنسي فى نصف نهائي كأس العالم المقامة فى قطر فى الفترة من 20 نوفمبر وحتي 18 ديسمبر، مع خالص التمنيات لمنتخب أسود الأطلسي بتحقيق الفوز والوصول للمباراة النهائية.