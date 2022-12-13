جدول ترتيب الدوري الممتاز قبل بدء الجولة السابعة التي تنطلق غدًا الأربعاء، بمباراة نادي غزل المحلة ونظيره طلائع الجيش، حيث يهتم الكثير من محبي وعشاق الكرة المصرية بمتابعة مباريات الدوري المصري الممتاز.

الأهلي والزمالك في الدوري

وخاض النادي الاهلي آخر مباراة له في الدوري المصري الممتاز وهي المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة في الدوري المصري الممتاز والتي انتهت بفوز المارد الأحمر بثلاث أهداف نظيفة على نظيره نادي الاتحاد السكندري في المباراة التي أقيمت على استاد الأهلى في السلام.

كما نجح حامل اللقب فريق نادي الزمالك في الحصول على ثلاث نقاط جديدة بعد فوزه على نادي بيراميدز في المباراة التي جمعت بينهما ضمن الجولة الثالثة المؤجلة بفوز الفارس الأبيض بهدف نظيف على نظيره نادي بيراميدز يرفع رصيده في ترتيب الدوري الممتاز الى 14 نقطة.

ترتيب الدوري الممتاز قبل بدء الجولة السابعة

الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر نقاط 1 الأهلي 6 6 0 0 18 2 الزمالك 6 4 2 0 14 3 فيوتشر 6 4 2 0 14 4 غزل المحلة 6 4 1 1 13 5 بيراميدز 6 3 2 1 11 6 الاتحاد السكندري 6 3 0 3 9 7 فاركو 6 1 4 1 7 8 سيراميكا كليوباترا 6 2 1 3 7 9 المقاولون العرب 6 1 4 1 7 10 طلائع الجيش 6 2 1 3 7 11 البنك الأهلي 6 1 3 2 6 12 إنبي 6 1 3 2 6 13 أسوان 6 2 0 4 6 14 سموحة 6 1 3 2 6 15 المصري 6 1 3 2 6 16 الإسماعيلي 6 0 3 3 3 17 حرس الحدود 6 0 2 4 2 18 الداخلية 6 0 2 4 2

ومن المفترض أن تنطلق الجولة السابعة لفرق الدوري الممتاز خلال الأسبوع الجاري، بدءًا من غدٍ الأربعاء وتستمر حتى يوم الجمعة المقبل الموافق 16 ديسمبر الجاري دون وجود مباريات مؤجلة.