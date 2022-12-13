الثلاثاء 13 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

جدول ترتيب الدوري الممتاز قبل بدء الجولة السابعة

جدول ترتيب الدوري
جدول ترتيب الدوري الممتاز قبل بدء الجولة السابعة

جدول ترتيب الدوري الممتاز قبل بدء الجولة السابعة التي تنطلق غدًا الأربعاء، بمباراة نادي غزل المحلة ونظيره طلائع الجيش، حيث يهتم الكثير من محبي وعشاق الكرة المصرية بمتابعة مباريات الدوري المصري الممتاز.

الأهلي والزمالك في الدوري 

وخاض النادي الاهلي آخر مباراة له في الدوري المصري الممتاز وهي المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة في الدوري المصري الممتاز والتي انتهت بفوز المارد الأحمر بثلاث أهداف نظيفة على نظيره نادي الاتحاد السكندري في المباراة التي أقيمت على استاد الأهلى في السلام.

كما نجح حامل اللقب فريق نادي الزمالك في الحصول على ثلاث نقاط جديدة بعد فوزه على نادي بيراميدز في المباراة التي جمعت بينهما ضمن الجولة الثالثة المؤجلة بفوز الفارس الأبيض بهدف نظيف على نظيره نادي بيراميدز يرفع رصيده في ترتيب الدوري الممتاز الى 14 نقطة.

ترتيب الدوري الممتاز قبل بدء الجولة السابعة

الترتيبالفريقلعبفازتعادلخسرنقاط
1الأهلي660018
2الزمالك642014
3فيوتشر642014
4غزل المحلة641113
5بيراميدز632111
6الاتحاد السكندري63039
7فاركو61417
8سيراميكا كليوباترا62137
9المقاولون العرب61417
10طلائع الجيش62137
11البنك الأهلي61326
12إنبي61326
13أسوان62046
14سموحة61326
15المصري 61326
16الإسماعيلي60333
17حرس الحدود60242
18الداخلية60242

 

 

 

 

 

 

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ومن المفترض أن تنطلق الجولة السابعة لفرق الدوري الممتاز خلال الأسبوع الجاري، بدءًا من غدٍ الأربعاء وتستمر حتى يوم الجمعة المقبل الموافق 16 ديسمبر الجاري دون وجود مباريات مؤجلة.

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وائل لطفي

وثائقية المتحدة

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