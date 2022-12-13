توقيت مباراة المغرب وفرنسا في نصف نهائي كأس العالم، تصدرت عمليات البحث لملايين المواطنين في الوطن العربي والعالم، خاصة وأنها المباراة التي تجمع بين ممثل العرب في كأس العالم “المنتخب المغربي”، والذي وصل إلى دور نصف النهائي كأول منتخب يحقق ذلك الأنجاز، وفي الناحية الأخرى المنتخب الفرنسي، حامل اللقب والذي يسعى لخطف اللقب الثاني له على التوالي والحفاظ على كأس العالم في أحضانه دون أن يسلب منه في هذه النسخة.

توقيت مباراة المغرب وفرنسا في نصف نهائي كأس العالم

وتنطلق مباراة المغرب وفرنسا في نصف نهائي كأس العالم غدًا الأربعاء، في تمام الساعة 9:00 مساء بتوقيت القاهرة والقدس الشريف، وفي تمام الساعة 8:00 بتوقيت المغرب، وتونس، والجزائر، وفي تمام الساعة 10:00 بتوقيت مكة المكرمة، ويستضيفها ملعب استاد “البيت”.

القنوات الناقلة لمباريات نصف نهائي كأس العالم

وتنقل قنوات beIN SPORTS مباريات كأس العالم قطر 2022 فهي المالك الحصري لها واليكم ترددات القنوات الناقلة لمباراة نصف نهائي كأس العالم.

قناة beIN SPORTS MAX HD 2

التردد: 12245 (V)

معدل الترميز 27500

معدل تصحيح الخطأ ⅔

قناة beIN SPORTS MAX HD 3

التردد: 11013 (H)

معدل الترميز 27500

معدل تصحيح الخطأ 2/3

قناة beIN SPORTS MAX HD 4

التردد: 12245 (V)

معدل الترميز 27500

معدل تصحيح الخطأ 2/3

حكام مباراة المغرب وفرنسا في نصف نهائي كأس العالم

وأعلنت الفيفا قبل قليل، عن طاقم تحكيم مباراة المغرب وفرنسا في نصف نهائي كأس العالم وتضم

المكسيكي سيزار راموس المباراة حكمًا للساحة

والمكسيكيين ألبرتو مورين وميجيل هيرنانديز حكاما مساعدة

والفنزويلي خيسوس فالنزويلا حكمًا رابعًا.

كما تم تعيين الكندي درو فيتشر حكمًا لتقنية الفيديو

ويعاونه الحكم الكولومبي نيكولاس جالو

وفي تقنية التسلل النصف آلي الحكمة البرازيلية نويزا باك والحكم الأمريكي أرماندو فياريال.

ولم تكن تلك المباراة الأولى للحكم المكسيكي سيزار راموس، التي يدير فيها مباراة لمنتخب المغرب فسبق له أن أدار مباراة المغرب وبلجيكا في دور المجموعات والتي انتهت بفوز المنتخب المغربي بهدفين دون رد.