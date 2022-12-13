التشكيل المتوقع لمباراة المغرب وفرنسا بكأس العالم قطر 2022

أصبح البحث عن التشكيل المتوقع لمباراة منتخب المغرب وفرنسا بكأس العالم، هو المتصدر لكل رواد محرك البحث جوجل على مدار الساعات الماضية.

ويأتي ذلك نظرًا لأهمية المباراة، والتي ينتظرها جميع عشاق الساحرة المستديرة بفارغ الصبر، بعد النتائج التاريخية والفريدة التي حققها أسود الأطلس لأول مرة في تاريخه بالمونديال منذ انطلاق البطولة وحتى الآن.

تشكيل منتخب المغرب المتوقع أمام فرنسا بكأس العالم

ومن المتوقع أن يبدأ المنتخب المغربي، بقيادة وليد الركراكي، المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: أشرف حكيمي، رومان سايس، نايف أكرد، نصير مزراوي.

خط الوسط: سفيان أمرابط، عزالدين أوناحي، سفيان أملاح.

خط الهجوم: حكيم زياش، يوسف النصيري، سفيان بوفال.

تشكيل منتخب فرنسا المتوقع لمباراة المغرب

في حراسة المرمى: هوجو لوريس.

خط الدفاع: جوليس كوندي، رافائيل فاران، دايوت أوباميكانو، ثيو هيرنانديز.

خط الوسط: أدريان رابيو، أوريلين تشواميني، أنطوان جريزمان.

خط الهجوم: كيليان مبابي، أوليفيه جيرو، عثمان ديمبيلي.

ويدخل منتخب المغرب، مواجهة الغد، بحثًا عن مواصلة الإنجازات والأرقام القياسية وفعل اللامستحيل التي حققها منتخب المغرب حتى الآن بالمونديال، وكتابة تاريخ جديد يحسب له أولًا، وللمنتخبات العربية والإفريقية ثانيًا، كأول منتخب يصل إلى المباراة النهائية بكأس العالم، منذ انطلاق كأس العالم عام 1930 بأوروجواي، إذ تمكن أسود الأطلس من تحقق ذلك.

على الجانب الآخر، سيسعى المنتخب الفرنسي، بكل قوة للوصول إلى النهائي كخطوة أولية، في رحلته المستمرة نحو الحفاظ على لقبه العالمي للعام الثاني على التوالي.

وطلب ديديه تشامب المدير الفني للديوك، من للاعبيه ضرورة حسم المباراة مبكرًا، وعدم الانتظار إلى الوقت الإضافي أو ضربات الجزاء الترجيحية، خاصة أن المنافس يجيد ذلك جيدًا.

ويواجه الفائز من مواجهة منتخب المغرب ومنتخب فرنسا الفائز من مواجهة التاسعة مساء اليوم، بين منتخبي كرواتيا والأرجنتين.