الثلاثاء 13 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

موعد مباراة المغرب وفرنسا بنصف نهائي كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

منتخب المغرب
منتخب المغرب

ارتفعت معدلات البحث عن موعد مباراة منتخب المغرب وفرنسا بكأس العالم، عبر محرك البحث “جوجل”، خلال الساعات القليلة الماضية.

موعد مباراة المغرب وفرنسا بكأس العالم 2022

وتنطلق مباراة منتخب المغرب ونظيره منتخب فرنسا، في تمام التاسعة مساء غدٍ الأربعاء، على استاد "البيت"، ضمن منافسات دور نصف نهائي كأس العالم "قطر 2022".

ويأتي ذلك، نظرًا لأهمية المباراة، والتي ينتظرها جميع عشاق الساحرة المستديرة بفارغ الصبر، بعد النتائج التاريخية والفريدة التي حققها أسود الأطلس لأول مرة في تاريخه بالمونديال منذ انطلاق البطولة وحتى الآن.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب المغرب وفرنسا بكأس العالم

وتنقل المباراة عبر شبكة قنوات بى إن سبورتس، وتحديدا قناتي  beIN Sports HD 2 Max وbeIN Sports HD و beIN Sports HD 1 Max، المفتوحة وقناة الكأس القطرية، الناقل الرسمي والحصري لمنافسات كأس العالم "قطر 2022".

ويدخل منتخب المغرب، مواجهة الغد، بحثا عن مواصلة الانجازات والأرقام القياسية وفعل اللامستحيل التي حققها منتخب المغرب حتى الآن بالمونديال، وكتابة تاريخ جديد يحسب له أولا، وللمنتخبات العربية والإفريقية ثانيا، كأول منتخب يصل إلى المباراة النهائية بكأس العالم، منذ انطلاق كأس العالم عام 1930 بأوروجواي، إذ تمكن أسود الأطلس من تحقق ذلك.

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وعلى الجانب الآخر، يسعى المنتخب الفرنسي، بكل قوة للوصول إلى النهائي كخطوة أولية، في رحلته المستمرة نحو الحفاظ على لقبه العالمي للعام الثاني على التوالي.

وطلب ديديه تشامب، المدير الفني للديوك، من لاعبيه ضرورة حسم المباراة مبكرًا، وعدم الانتظار إلى الوقت الإضافي أو ضربات الجزاء الترجيحية، خاصة أن المنافس يجيد ذلك جيدًا.

ويواجه الفائز من مواجهة منتخب المغرب ومنتخب فرنسا الفائز من مواجهة التاسعة مساء اليوم، بين منتخبي كرواتيا والأرجنتين.

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