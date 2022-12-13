الثلاثاء 13 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

الزمالك يطمئن على «عبدالشافى» قبل مباراة البنك الأهلى فى الدورى

الزمالك
الزمالك

شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اليوم الثلاثاء، مشاركة محمد عبدالشافي، الظهير الأيسر، في الجزء الأول من المران لأول مرة منذ تعرضه للإصابة في الركبة.

 

وخضع عبدالشافي، في الفترة الماضية لبرنامج تأهيلي منفرد تحت إشراف الدكتور عمرو المطراوي، إخصائي التأهيل. 

 

وشارك الظهير الأيسر في الجزء الأول من المران الخاص بالجوانب البدنية والإطالات وبعض التدريبات الخفيفة بالكرة.

 

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته، اليوم الثلاثاء، على ملعب النادي استعدادا للقاء البنك الأهلي، المقرر له يوم الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولي في الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

 

وكان الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا منح اللاعبين راحة بالأمس بعد الفوز على بيراميدز في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

 

جدير بالذكر أن الزمالك فاز على بيراميدز بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما مساء يوم الأحد الماضي في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

 

شارك أحمد فتوح، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في تدريبات اليوم الثلاثاء التي أقيمت على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بشكل طبيعي.

 

وتعرض أحمد فتوح لإصابة بشد عضلي خلال مباراة الزمالك الأخيرة أمام بيراميدز، مما دفع الجهاز الفني لاستبداله في الشوط الثاني للقاء.

 

وشهد مران اليوم مشاركة الظهير الأيسر بشكل طبيعي في كافة الفقرات البدنية والفنية، ليتم التأكد من جاهزيته للفترة المقبلة.

 

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم الثلاثاء على ملعب النادي استعدادا للقاء البنك الأهلي، المقرر له يوم الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولي في الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

 

وكان الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا منح اللاعبين راحة بالأمس بعد الفوز على بيراميدز في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

 

جدير بالذكر أن الزمالك فاز على بيراميدز بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما مساء يوم الأحد الماضي في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

الزمالك نادي الزمالك محمد عبد الشافى عمرو المطراوي الظهير الأيسر

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وائل لطفي

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