الثلاثاء 13 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

القنوات الناقلة لمباراة المغرب وفرنسا فى نصف نهائي كأس العالم 2022

المغرب
المغرب

مع انطلاق مباريات الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم قطر 2022، يبحث الكثيرون عن القنوات الناقلة لمباراة المغرب وفرنسا فى نصف نهائي كأس العالم 2022، خاصة مع إذاعة مباراة منتخبي الأرجنتين وكرواتيا والتي انطلقت مساء اليوم الثلاثاء.

القنوات الناقلة لمباراة المغرب وفرنسا فى نصف نهائي كأس العالم 2022

وفي هذا التقرير نوضح لكم القنوات الناقلة لمباراة المغرب وفرنسا فى نصف نهائي كأس العالم 2022 وهي المباراة الثانية في الدور نصف نهائي لكأس العالم قطر 2022، والمقرر إقامتها غدًا الأربعاء الموافق 14 ديسمبر 2022.

ويمكنكم الاستمتاع بمشاهدة المواجهة بين منتخبي المغرب وفرنسا في مباريات نصف نهائي كأس العالم قطر 2022 غدًا الأربعاء، في تمام الساعة التاسعة مساءً، من خلال مجموعة قنوات beIN Sports Max الناقلة لكأس العالم عبر  القمر الصناعي نايل سات  وسهيل سات، وكذلك قنوات بي سبورتس المفتوحة.
 

تردد قناة بي إن سبورتس المفتوحة 
 

يمكنكم تنزيل قناة “بي إن سبورتس” المفتوحة من خلال التردد التالي..

قمر صناعي: نايل سات

التردد: 11054

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 2/3
 

ترددات مجموعة قنوات بي إن سبورتس  عبر القمر الصناعي نايل سات 

beIN SPORTS MAX HD 1

12604 (H)

27500

2/3

 

beIN SPORTS MAX HD 2

12245 (V)

27500

2/3
 

beIN SPORTS MAX HD 3

11013 (H)

27500

2/3

beIN SPORTS MAX HD 4

12245 (V)

27500

2/3

 

ترددات قنوات بي إن سبورتس عبر القمر الصناعي سهيل سات 

beIN SPORTS MAX HD 1

11585 (V)

27500

2/3
 

beIN SPORTS MAX HD 2

11623 (V)

27500

2/3

beIN SPORTS MAX HD 3

11642 (H)

27500

2/3
 

beIN SPORTS MAX HD 4

11566 (H)

27500

2/3
 

موعد مباراة المغرب وفرنسا بنصف نهائي كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

التشكيل المتوقع لمباراة المغرب وفرنسا بكأس العالم قطر 2022

تأهل المغرب للدور نصف نهائي لكأس العالم قطر 2022 

استطاع المنتخب المغربي في كتابة التاريخ بعد فوزه على منتخب البرتغال بهدف محقق بقدم المهاجم يوسف النصيري برأسية متقنة في الدقيقة 41، وذلك في المباراة التي أقيمت يوم  السبت الماضي ضمن مباريات ربع نهائي كأس العالم قطر 2022، وبه تمكن من العبور إلى نصف نهائي كأس العالم 2022، لأول مرة في تاريخه.
 

المنتخبات المتأهلة لنصف نهائي كأس العالم قطر 2022 

كرواتيا

المغرب

فرنسا

الأرجنتين
 

مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع 
 

وتُقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم 2022 يوم 17 ديسمبر 2022، وذلك قبل الدور النهائي بيوم واحد، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مصر، السادسة مساءً بتوقيت قطر والسعودية.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

وثائقية المتحدة

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