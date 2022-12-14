جدول امتحانات الصف الأول الثانوى 2023

زاد البحث عن جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2023 والذي أعلنت عن تفاصيله وزارة التربية والتعليم كي يستعد الطلاب لأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية للعام الدراسي الجاري 2022-2023.





جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2023

في هذا التقرير نوضح لكم جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2023 وموعد امتحانات صفوف النقل الأخرى للفصل الدراسي الأول.



تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الأول الثانوي وفقا للجدول الذي أعلنته وزارة التربية والتعليم يوم السبت 11 يناير 2023، بحيث يكون الجدول كالتالي:

• يوم السبت 11 يناير مادة اللغة العربية.

• يوم الإثنين 13 يناير مادة اللغة الاجنبية الاولى.

• يوم الثلاثاء 14 يناير مادة الاحياء.

• يوم الأربعاء 15 يناير مادة الجغرافيا.

• يوم الخميس 16 يناير مادة اللغة الاجنبية الثانية.

• يوم السبت 18 يناير مادة الرياضيات.

• يوم الأحد 19 يناير مادة الفلسفة والمنطق.

• يوم الإثنين 20 يناير مادة الفيزياء.

• يوم الثلاثاء 21 يناير مادة التاريخ.

• يوم الأربعاء 22 يناير مادة الكيمياء





شكل امتحان الصف الأول الثانوي

من المقرر أن امتحانات الطلاب تكون الكترونيًا على مستوى الإدارة التعليمية بعد إعداد بنوك الأسئلة، بنسبة 85% من الورقة على أن يتم تقييم الامتحانات من خلال لجان الكترونية، فيما تشمل الامتحانات اسئلة مقالية بنسبة 15% يتم تقييمها من قبل المعلمين.

وتكون الورقة الامتحانية شاملة لأسئلة اختيار من متعدد MCQ وعودة الأسئلة المقالية القصيرة Short Essay بنسبة لا تتعدى 15% وفق طبيعة كل مادة دراسية.

امتحانات الترم الاول للعام الدراسي الجاري 2022-2023

وتبدأ امتحانات الترم الأول يوم 4 يناير 2023، وتنتهي يوم 28 يناير 2023 لصفوف النقل، وتكون امتحانات الشهادة الإعدادية يوم الأربعاء 25 يناير 2023.



امتحانات الترم الأول بالجامعات

من المقرر أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات يوم 9 يناير 2023، وتستمر حتى يوم 26 يناير 2023.



