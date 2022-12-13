بعد تأهل الأرجنتين.. موعد مباراة نهائى كأس العالم 2022

مع فوز منتخب الأرجنتين بثلاثة أهداف دون رد في المواجهة التي جمعته بمنتخب كرواتيا في الدور نصف النهائي لكأس العالم، ارتفعت معدلات البحث عن موعد مباراة نهائي كأس العالم 2022 لمعرفة من يمكن أن يكون بطل كأس العالم لهذه البطولة.

موعد مباراة نهائي كأس العالم 2022

في هذا التقرير، نوضح لكم موعد مباراة نهائي كأس العالم 2022 وموعد تحديد مباراة المركزين الثالث والرابع.

ويمكنكم مشاهدة مباراة نهائي الأحد 18 ديسمبر 2022، على استاد "لوسيل"، حيث تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مصر، السادسة مساءً بتوقيت قطر والسعودية.

ومن خلال قنوات "beIN Sports" الرياضية، يمكنكم مشاهدة مباراة نهائي كأس العالم قطر 2022.

وبعد انتهاء مباراة الأرجنتين وكرواتيا اليوم، نكون في انتظار نتيجة مباراة فرنسا والمغرب غدًا الأربعاء، لمعرفة المواجهة النهائية في نهائي كأس العالم بين المنتخبين الفائزين.



مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع



وتُقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم 2022 يوم 17 ديسمبر 2022، وذلك قبل الدور النهائي بيوم واحد، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مصر، السادسة مساءً بتوقيت قطر والسعودية.

