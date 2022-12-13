ميسى يقود الأرجنتين إلى نهائى كأس العالم بثلاثية نظيفة على حساب كرواتيا

تأهل منتخب الأرجنتين إلى نهائي كأس العالم 2022 بقطر، بعد الفوز اليوم الثلاثاء على نظيره كرواتيا بثلاثية نظيفة على نظيره كرواتيا ضمن مباريات نصف نهائي المسابقة.



الأرجنتين حجزت أول مقعد في نهائي مونديال قطر، وستنتظر الفائز غدًا من مواجهة فرنسا والمغرب.



الشوط الأول

كرواتيا كانت المسيطرة على مجريات الشوط قبل أن ينقلب كل شيء في العشر دقائق الأخيرة من زمن الشوط.

وبدأ مولينا الظهير الأيمن للأرجنتين خطورة التانجو في الدقيقة 2 بعرضية مرت بسلام على مرمى ليفاكوفيتش حارس كرواتيا، ثم رد عليه إيفان بيريسيتش بالدقيقة 4 بعرضية جاءت في يد مارتينيز حارس الأرجنتين.

وبالدقيقة 24 كاد إنزو فيرنانديز يباغت حارس كرواتيا بتسديدة قوية خارج منطقة الجزاء، لكنه الأخير تصدى لها، وفي الدقيقة 30 توغل بيريسيتش وأرسل كرة خادعة فوق مارتينيز لكنها علت مرماه.

وتحصل جوليان ألفاريز في الدقيقة 32 على ركلة جزاء بعد انفراده بمرمى ليفاكوفيتش وعركلة الأخير له، ليسددها بنجاح ليونيل ميسي في الدقيقة 34 ويسجل الهدف الأول.

وبعدها بأربع دقائق في الدقيقة 39 من هجمة مرتدة تمكن ألفاريز من تسجيل الهدف الثاني بعد فاصل مهاري ساعده فيها دفاعات كرواتيا ليسكن الكرة شباك ليفاكوفيتش.

وكاد ماك أليستر برأسية مباغتة في الدقيقة 41 من ركنية، تسجيل الهدف الثالث لكن حارس كرواتيا حرمه من ذلك قبل أن يرد في الدقيقة الأخيرة يورانوفيتش بعرضية اصطدمت بدفاعات التانجو وتصدى لها مارتينيز.



الشوط الثاني



بدأت كرواتيا من أجل تقليص الفارق مبكرًا وفي الدقيقة 47 أرسل مودريتش ركلة حرة عرضية، جاءت في يد مارتينيز حارس الأرجنتين.



ورد باريديس في الدقيقة 48 بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، تصدى لها بسهولة ليفاكوفيتش حارس كرواتيا.



وبالدقيقة 57 في كرة ثنائية انفرد ميسي بمرمى ليفاكوفيتش، وسدد كرة لكن الأخير تصدى لها.



ومن فاصل مهاري أكثر من رائع صنع ليونيل ميسي هدف الأرجنتين الثالث، الذي سجله ألفاريز بسهولة بمتابعة لتمريرة ميسي ويسجل الهدف الثاني له في اللقاء.



وبالدقيقة 82 كاد ماك أليستر من كرة على الطائر داخل منطقة الجزاء، أن يسجل الهدف الرابع لكن كرته مرت بقليل على يسار ليفاكوفيتش، وفي الدقيقة 88 حاول ماير بتسديدة من خارج منطقة الجزاء لكن مارتينيز تصدى لها بسهولة.