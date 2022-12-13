ليونيل ميسى يعادل رقم لوثار ماتيوس كأكثر المشاركين فى مباريات كأس العالم

تواجد الأسطورة ليونيل ميسي، في التشكيل الأساسي لمنتخب الأرجنتين، لمواجهة كرواتيا، في نصف نهائي بطولة كأس العالم 2022 بقطر.

موعد مباراة الأرجنتين وكرواتيا في كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة الأرجنتين وكرواتيا في كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة، فتُقام في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب لوسيل المونديالي، بصافرة الحكم الإيطالي دانييلي أورساتو، وتُنقل على القناة المفتوحة لـ بي إن سبورتس والكأس القطرية، إضافة لـ beIN SPORTS MAX 1 HD.

وبمشاركة ميسي أمام الأرجنتين، سيحقق الأسطورة رقمًا قياسيًا تاريخيًا في تاريخ بطولات كأس العالم.

وسيعادل ليونيل ميسي، رقم الألماني لوثار ماتيوس، كأكثر المشاركين في مباريات ببطولة كأس العالم.

وفي رصيد ميسي 24 مشاركة في بطولات كأس العالم منذ البطولة الأولى التي شارك فيها عام 2006، بألمانيا، فيما يتصدر لوثار ماثيوس القائمة برصيد 25 مباراة.

وسيكون ميسي على موعد مع فرصة تاريخية للانفراد بذلك الرقم، فيكفيه المشاركة في المباراة المقبلة للأرجنتين أيًا كانت النتيجة أمام كرواتيا، سواء في المباراة النهائية، أو مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

تشكيل الأرجنتين ضد كرواتيا في كأس العالم 2022

أما عن تشكيل الأرجنتين أمام كرواتيا في كأس العالم 2022، فشهد تعويض ماركوس أكونيا الموقوف، بزميله نيكولاس تاجليافيكو، واللعب برباعي في خط الوسط.

وجاء تشكيل الأرجنتين أمام كرواتيا في كأس العالم 2022 كالآتي:

في حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز

خط الدفاع: ناهويل مولينا - كريستيان روميرو - نيكولاس أوتاميندي - نيكولاس تاجليافيكو

خط الوسط: رودريجو دي بول - إنزو فيرنانديز - لياندرو باريديس - أليكسيس ماك أليستير

خط الهجوم: ليونيل ميسي - خوليان ألفاريز.

ويغيب عن منتخب الأرجنتين في مباراة اليوم، كل من ماركوس أكونيا وجونزالو مونتيل، للإيقاف بسبب تراكم الإنذارات.

وينتظر الفائز من تلك المباراة في نهائي بطولة كأس العالم 2022 بقطر، المنتصر من مباراة منتخبي فرنسا والمغرب، والتي تُقام في تمام التاسعة مساء غدٍ الأربعاء، في نصف النهائي.