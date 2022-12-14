ارتفاع مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الأربعاء 14-12-2022 فى مصر

في قفزة غير مسبوقة وسعر قياسي شهد سعر طن الحديد والأسمنت الأربعاء 14-12-2022 ارتفاعا مؤقتا، مع ارتفاع طفيف في سعر الأسمنت الرمادي بنسبة بسيطة أيضًا، حيث وصل السعر في السوق المصرية إلى 1751.22 جنيه وتجاوز طن الحديد لأول مرة في التاريخ حاجة الـ 25 ألف جنيه مصري.



سعر طن الحديد والأسمنت الأربعاء 14-12-2022

ويكث البحث خلال هذه الساعات عن سعر طن الحديد والأسمنت في مصر اليوم الأربعاء 14 ديسمبر كون السلعتين يتوقف عليهم لحد كبير أعمال الإنشاء والبناء وأسعار العقارات.

سعر الحديد الاستثمارى للطن



20639.33 جنيه، بقيمة تغيير في السعر نحو +535.39 جنيه.

سعر حديد عز للطن



21386.14 جنيه، بقيمة تغيير في السعر نحو +687.34 جنيه.

سعر الأسمنت الرمادى للطن



1751.22 جنيه بقيمة تغيير في السعر نحو +31.38 جنيه.

وبمجموع سعر حديد عز والاستثماري نجد أن حديد التسليح ارتفع اليوم 1222 جنيها مرة واحدة في السوق المصرية.

كان أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، قال، إن سعر طن الحديد ارتفع في مصر منذ أول نوفمبر الماضي إلى ما يقرب من 20 ألف جنيه.

وأضاف الزيني، خلال تصريحات، أن سعر طن الحديد ارتفع ما يقرب من ألفي جنيه دون مبرر، خاصة مع انخفاض سعر طن الحديد عالميا.



سعر طن الحديد والأسمنت الأربعاء 14-12-2022

أسعار حديد التسليح، اليوم الأربعاء، بلغ سعر الحديد في شركة عز نحو 20951.52 جنيه، بقيمة تغيير في السعر نحو 687.34 جنيه، عن الأربعاء 30 نوفمبر الماضي، ومصر ستيل 18900 جنيه، والسويس 19100 جنيه، وسجل سعر الحديد في المصريين 19100 جنيه للطن.

سعر الأسمنت والحديد اليوم في مصر



أسعار الأسمنت اليوم شهدت تحركا بعدما وصل سعر الأسمنت الرمادى إلى 20861.36 جنيه بقيمة تغيير في السعر نحو 140.91 جنيه، ووصل سعر طن الأسمنت أرض المصنع الأسمنت المسلح إلى 1550 جنيها للطن، والنصر 1480 جنيهًا للطن، وقنا 1340 جنيها للطن، والسويس 1370 جنيها للطن.

أسعار الأسمنت في مصر



بلغ سعر أسمنت السويدى أرض المصنع 1350 جنيهًا للطن، والمخصوص 1380 جنيهًا للطن، والممتاز 1480 جنيهًا للطن، وحلوان 1390 جنيهًا للطن.