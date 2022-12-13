19 مليون جنيه لدعم الحملة الميكانيكية بمياه البحر الأحمر

أعلن المهندس محمد عيسى، رئيس شركة مياه البحر الأحمر، عن دعم الحملة الميكانيكية بالشركة بمعدات إضافية بقيمة 19 مليون جنيه، حيث تم توريد (٣ ) سيارات مدمج (نافوري وكسح) و(٢) سيارة مياه سعة ٢٠ طن، كما تم توريد حفار للحملة، ويأتي توفيرهذه المعدات ضمن خطة الشركة للطوارئ ومواجهة الأمطار والسيول.

وأوضح رئيس شركة مياه البحر الأحمر، أن السيارات الجديدة ستساهم في توصيل مياه الشرب النقية للأهالي بالمناطق البعيدة والمحرومة، وهي سيارات مجهزة بأحدث التجهيزات وتحتوي على خزانات "ستانلس" لضمان توفير مياه نقية وصحية للمواطنين، كما ستساهم في خدمة عملاء الشركة في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة التي تتسبب في انقطاع المياه عن بعض المناطق أثناء إجراء أعمال الصيانة، وذلك لتحسين مستوي الخدمات التي يتم تقديمها للمواطن.