باب رزق.. ذوو الهمم: معرض الإسكندرية «فرصة لتسويق منتجاتنا»

أعرب عدد من ذوى الهمم بمحافظة الإسكندرية عن سعادتهم بإقامة معرض «باب رزق ٢»، المخصص لعرض منتجاتهم على أهالى عروس البحر الأبيض المتوسط، وذلك فى موقعه على الشاطئ المجانى المخصص لهم فى منطقة المندرة.

وقال عدد من ذوى الهمم المشاركين فى المعرض، الذى تستمر فعالياته حتى الخميس المقبل، إنه يسهم فى عرض وتسويق منتجاتهم على عدد كبير من المستهلكين، فى إطار الدعم الكبير الذى توليه لهم الدولة فى مختلف المجالات.

المحافظ: مستمر حتى الخميس بمشاركة 156 عارضًا من «القادرين باختلاف»

كشف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، عن مشاركة ١٥٦ عارضًا من ذوى الهمم فى المعرض الخيرى «باب رزق ٢»، المخصص لهذه الفئة بالمجان، ويُقام على الشاطئ المجانى المخصص لهم فى المندرة. ووعد «الشريف» باستمرار تنفيذ هذه المعارض على شواطئ الإسكندرية، فى إطار مبادرة «باب رزق»، التى تم إطلاقها فى ختام موسم الصيف للعام الجارى ٢٠٢٢، بهدف إتاحة فرصة لأكبر عدد من العارضين للمشاركة وعرض منتجاتهم خلال الأيام المشمسة فى موسم الشتاء. وأشاد محافظ الإسكندرية بالاهتمام الكبير الذى يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسى لذوى الهمم، على مستوى المؤسسات والوزارات والمحافظات والمجتمع المدنى، والذى تجسد فى اعتبار ٢٠١٨ عامًا لهم. وأشار إلى تنفيذ المحافظة العديد من المبادرات الرائدة للاهتمام بذوى الهمم وتوفير احتياجاتهم على كل الأصعدة، مشددًا على أن ما يتم تنفيذه لصالحهم هو من ضمن حقوقهم. وفيما يتعلق بمعرض «باب رزق ٢»، قال المحافظ إنه يستمر لمدة أسبوع، حتى الخميس الموافق ١٥ ديسمبر الجارى، من ١١ صباحًا حتى ٧ مساءً، فى إطار دعم وتشجيع جميع العارضين من ذوى الهمم. وأضاف أن «باب رزق ٢» استقبل عارضين مما يزيد على ٢٢ جمعية خيرية، إلى جانب أبناء مدارس التربية الخاصة، وفصول الدمج، وكذلك أبناء مدارس التعليم الفنى «الدمج»، وطلاب كلية التربية النوعية بالإسكندرية من الصم والبكم.

فاطمة جمعة: أشارك بإكسسوارات وعلب وفوانيس

قالت فاطمة جمعة، من ذوى الهمم، إنها جاءت من مدينة أبوالمطامير فى محافظة البحيرة، للمشاركة فى معرض «باب رزق ٢» على شاطئ ذوى الهمم فى الإسكندرية، معتبرة أنه فرصة كبيرة لذوى الهمم لعرض منتجاتهم المختلفة. وأضافت أنها تشارك بمنتجات يدوية من الخرز، تتضمن علب مناديل وفوانيس وإكسسوارات، كاشفة عن أنها بدأت تتعلم «شغل الهاند ميد» منذ أكثر من عام ونصف العام. واختتمت: «المشكلة اللى كانت بتواجهنى هى تسويق منتجاتى، لذلك المعارض مهمة جدًا لذوى الهمم من أجل عرض أعمالهم وتسويقها، وعلى رأسها معرض باب رزق فى الإسكندرية».

عفاف سعد: أقدم أشغال الخرز من أساور وسبح

عفاف سعد إبراهيم، ٢٥ عامًا، من ذوى الهمم، قالت إنها بدأت فى تعلم أشغال الخرز منذ ٣ سنوات، بمساعدة مدربتها فى رابطة أهل التحدى، واليوم تشارك بمنتجاتها فى المعرض، وتتضمن إكسسوارات وأساور وميداليات وفوانيس وسبح.

وأضافت «عفاف»: «المعرض تجربة جيدة لذوى الهمم، الذين يشاركون بمنتجات كثيرة ومتنوعة، فى مكان مميز على شاطئ ذوى الهمم بالإسكندرية».

أحمد مرزوق: أحلم بافتتاح مصنع لضعاف السمع

قال أحمد جمعة مرزوق، من ضعاف السمع بمحافظة المنوفية، إنه شارك بأعمال مصنوعة من الخشب منها «البوكسات»، مؤكدًا أن المعرض هو الأول الذى يشارك فيه بمنتجات عديدة. وأشار إلى أنه تعلم شغل الخشب وصنع الموبيليا حين كان عمره ٩ سنوات. وأضاف: «أسعدنى جدًا إشادة المحافظ بمنتجاتى»، متابعًا: «زرعت قوقعة منذ عامين وقبل هذا التاريخ لم أكن أستطيع السمع نهائيًا وحلمى هو افتتاح مصنع لضعاف السمع لأنهم لا يستطيعون العمل».

زيزى على: «بشتغل الكورشيه بفمى».. وربنا منحنا مزايا

أعربت زيزى على عبدالغنى، من ذوى الهمم، عن سعادتها بالمشاركة فى المعرض، مشيرة إلى أنها شاركت فى العديد من المعارض، لكن «باب رزق» تجربة جديدة بتواجد جميع العارضين من ذوى الهمم. وكشفت عن أنها من ضعاف السمع، وتعانى أيضًا من ضعف فى أعصاب اليد والقدم، وتمتلك مهارة «الكورشيه»، وتستعين بفمها للإمساك بالإبرة بسبب ضعف أعصاب يديها.

وأضافت أنها فى البداية كانت تهوى الرسم، وشاركت فى معارض فنية، ثم اتجهت إلى الأشغال اليدوية و«الكورشيه» تحديدًا منذ ١٠ سنين، لرغبتها فى أن يكون مصدر دخل لها، ومشروع تسعى من خلاله إلى إنشاء «براند» خاص بها.

واختتمت بقولها: «معرض (باب رزق) تجربة جميلة تظهر مميزات ذوى الهمم.. ربنا أخد مننا حاجة، لكن أعطانا مميزات تانية، والمهم إنى اشتغل والناس كلها تشوف إن عندى إعاقة وتحديتها».

منة: «يشعرنا بأن لينا كيان»

أوضحت «منة»، حاصلة على ليسانس آداب لغة عربية، وعضوة فى جمعية الإسكندرية للمكفوفين، أنها تشارك مع زملائها فى الجمعية بالمعرض، الذى يضم عددًا كبيرًا من ذوى الهمم فى الإسكندرية وخارجها.

وأضافت «منة»: «بدأت أتعلم شغل الهاند ميد الخرز منذ عام وشهرين، وأنتج مفارش وفوانيس وعلب مناديل وسبح، ومستمرة فى الشغل اليدوى، وأطمح فى تعلم أشياء أخرى من الأشغال اليدوية لأشارك بها».

وتابعت: «معرض (باب رزق) حافز كبير لنا، ويدفعنا إلى أن نبدع بمنتجات أكتر، ويخلينا نحس إن لينا كيان».

يسرى خيرى: أبيع طعامًا من الجبن والمبروم

أشاد يسرى خيرى، من مدينة أبوالمطامير بمحافظة البحيرة، بمعرض «باب رزق» الخيرى، وقال: «أتاح لنا فرصة المشاركة بمنتجاتنا.. وأشكر أهل الإسكندرية على الدعوة الجميلة وحُسن الاستقبال». وأضاف «خيرى»: «رابطة ذوى الهمم بمركز أبوالمطامير تشارك فى المعرض بالعديد من المنتجات، وأشارك أنا بمنتجات طعام منزلى، منها الجبن الفلاحى والحلويات والمبروم، وأعمل على تسويقها عادة فى المحلات، واليوم أقدمها لأهلنا فى الإسكندرية».

شيماء سعيد: الـ«هاند ميد» عوضنى عن العمل بالشركات

عبرت شيماء سعيد، من ذوى الهمم، عن سعادتها بالمشاركة للمرة الثانية فى المعرض، الذى يجمع ذوى الهمم فى مكان واحد لعرض منتجاتهم المميزة. وأوضحت أنها بدأت مشروعها الخاص فى المنزل «هاند ميد» بالكورشيه منذ ٣ سنوات، متابعًا: «عندما وجدت صعوبة فى الالتحاق بسوق العمل فى الشركات، قررت الاعتماد على نفسى وبدأت فى تنمية مواهبى». وأضافت: «أسرتى كانت داعمة لى واستطعت إنتاج قطع متنوعة من المفارش والملابس والكوفيات والشنط وغيرها ثم سوقت هذه المنتجات عبر الإنترنت».

نصرالدين أحمد: تعلمت صناعة المخبوزات فى المدرسة

وكشف نصرالدين أحمد، من ذوى الهمم، ١٩ عامًا، طالب بمدرسة الإسكندرية الثانوية الزراعية، أنه يشارك فى المعرض بإنتاجه من المخبوزات والحلويات، مشيرًا إلى أنه يدرس فى قسم المنتجات الغذائية ويحب هذا التخصص، ويشعر بالسعادة فى المشاركة بالمعرض.

وأضاف «أحمد»: «شاركت فى مسابقة تنمية المهارات بالأكاديمية العربية، وحصلت على المركز التاسع، وأصنع الحلويات والمخبوزات مثل العيش والفطير، والمدرسة تساعدنى على تعلم مهنة لأستطيع فتح مشروع خاص بى فى المستقبل». وقال شريف فؤاد إبراهيم، مدرس، إخصائى تربية خاصة بمدرسة الإسكندرية الثانوية الزراعية، إن المدرسة تضم مصانع بنظام الشراكة، ليكون بجانب الجزء الأكاديمى الجانب العملى، ليدخل الطالب المصنع ويعمل بيديه.