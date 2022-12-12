الإثنين 12 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

نائبة التنسيقية: قانون صندوق مصر الرقمية ضرورة لمواجهة البيروقراطية

النائبة سها سعيد
النائبة سها سعيد

أشادت النائبة سها سعيد، وكيل لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، بجهود اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على الجهد المبذول فى إصدار قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية، مؤكدة أنه يتماشى مع توجة الدولة المصرية والقيادة السياسية، فى التوجه نحو مصر الرقمية.

وأضافت "سعيد" فى كلمتها أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الاثنين، أن القانون جيد فيما يتعلق بالأمية الرقمية، خاصة وأن هناك مواطنين لايواكبون الرقمنة وليس لديهم بنية تحتية فى مناطقهم لتطبيق الرقمنة.

وطالبت "سعيد " بوضع آليات وضوابط  تتعلق بالأمية الرقمية  ,وليس الجدوى زيادة عدد المراكز والهيئات دون تحقيق الهدف ولايستطيع المواطن التعامل مع التكنولوجيا.

وأشارت سعيد، إلي أنه لابد من تدريب العاملين على الرقمنة للقضاء على البيروقراطية والعمل على تدريب المواطن من خلال السويشال ميديا والإعلام واطلاق دورات تدريبية لإنجاح المنظومة.

النائبة سها سعيد مجلس الشيوخ البحث العلمي الدستورية والتشريعية الاتصالات وتكنولوجيا

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