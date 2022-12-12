الإثنين 12 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

موعد قرعة دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا.. هل يصطدم الأهلى والزمالك؟

هل يواجه الاهلى الزمالك
هل يواجه الاهلى الزمالك فى دورى الابطال؟

موعد قرعة دور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا، وإمكانية اصطدام الأهلى بالزمالك، هو ما تراقبه جماهير القطبين اليوم الاثنين.

قرعة دورى أبطال أفريقيا 2023

وتترقب جماهير الاهلى والزمالك قرعة دور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا، حيث تتمنى جماهير القطبين وقوع فريقهما فى مجموعة متوازنة، تساعد الفريقين على التاهل لدور الثمانية ومنه إلى نصف النهائى ثم النهائى، والتتويج بالبطولة.

الأهلى يبحث عن الفوز بالبطولة لتعويض اخفاق الفريق فى البطولة الأخيرة عندما خسر اللقب فى المباراة النهائية أمام الوداد المغربى فى كازابلانكا، فيما يبحث الزمالك عن التتويج بالبطولة التى لم يحقق لقبها منذ 20 عامًا والبحديد منذ بطولة 2002.

موعد قرعة دور المجموعات ببطولة دورى ابطال افريقيا

يجرى الاتحاد الافريقى فى الواحدة من بعد ظهر اليوم الاثنين 12ـ12ـ2022، قرعة دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية، والتى يتواجد بها فريقا بيراميدز وفيوتشر، وفى الثانية مساءًا يجرى الاتحاد الافريقى قرعة دور المجموعات ببطولة دورى ابطال افريقيا، ومن المنتظر أن تذيع مجموعة قنوات أون تايم سبورت قرعتى دورى الأبطال والكونفدرالية اليوم.

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تصنيف الاهلى والزمالك قبل قرعة دور المجموعات بدورى الأبطال

التصنيف الأول.. الأهلي المصري – الوداد المغربي – الترجي التونسي - الرجاء المغربى

التصنيف الثانى.. صن داونز الجنوب افريقي – الزمالك المصرى - بترو أتليتكو الانجولى- حورويا الغينى

التصنيف الثالث.. سيمبا التنزانى ـ شباب بلوزداد الجزائرى - شبيبة القبائل الجزائرى- الهلال السودانى

التصنيف الرابع.. القطن الكاميرونى - المريخ  السودانى- فايبرز الأوغندى - فيتا كلوب الانجولى.

هل يلتقى الأهلى مع الزمالك فى دور المجموعات ببطولة دورى الابطال؟

هل يلتقى الأهلى مع الزمالك فى دور المجموعات ببطولة دورى الابطال؟، سؤال يتبادر لذهن جماهير الأهلى والزمالك، قبل إجراء القرعة، والاجابة.. نعم، يمكن ان تسفر القرعة عن مواجهتين بين الاهلى والزمالك فى دور المجموعات، وسبق وأن حدث ذلك 3 مرات فى نسخة 2008، و2012، و2013.

وهناك إمكانية كبيرة لوقوع الاهلى والزمالك فى مجموعة واحدة بدور المجموعات بالنسخة الحالية، بعدما تواجد الاهلى فى التصنيف الأول والزمالك فى التصنيف الثانى.

الجدير بالذكر ان المرات الثلاثة التى وقع فيها الزمالك مع الاهلى بدور المجموعات، نجح المارد الاحمر فى التاهل للادوار الاخرى والفوز باللقب، فيما لم ينجح الزمالك فى اى بطولة منهما فى المرور للدور التالى.

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