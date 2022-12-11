الأحد 11 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

أمير مرتضى يتحدث عن صفقات الزمالك ويؤكد: دوري أبطال أفريقيا البطولة الأهم

أمير مرتضى
أمير مرتضى

أعرب أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة عن رضاه بالفوز على بيراميدز بهدف دون رد في المباراة المؤجلة من الأسبوع الثالث لمسابقة الدوري الممتاز.

وقال مرتضى بعد المباراة: "الحمد لله على الفوز.. بيراميدز من الفرق التي تنافس على الدوري في آخر 3 مواسم.. وكان من المهم أن نخوض المباراة  بجدية وتركيز رغم وجود بعض الإصابات".

وعن الصفقات التي أبرمها نادي الزمالك، أكد أن أي لاعب جديد يحتاج لفترة من الانسجام والتأقلم على الأجواء في النادي.

وأضاف أمير مرتضى: "بطولة دوري أبطال إفريقيا هي البطولة التي أتمنى تحقيقها على المستوى الشخصي بغض النظر عن الفرق التي سنواجهها.. نحن نأخذ الموضوع خطوة بخطوة لتحقيق حلم طال انتظاره ما يقرب من 20 عاما".

واختتم المشرف العام على الكرة: "أشكر جماهير الزمالك التي حضرت اللقاء اليوم وأتمنى وجودهم دائمًا لأنهم يمنحوننا الدعم والثقة".

وفاز  الزمالك على  بيراميدز بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة لمسابقة الدوري، ليرفع الأبيض رصيده إلى 14 نقطة يحتل بها وصافة المسابقة.

 

الزمالك أمير مرتضى بيراميدز الدورى المصرى سرفوز الزمالك على بيراميدز

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