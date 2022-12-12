الإثنين 12 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الخزانة الأمريكية: سقف السعر الذي فرض على النفط الروسي يحقق توقعات واشنطن

وزيرة الخزانة الأمريكية
وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين

أعلنت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، اليوم الإثنين، أن سقف السعر الذي فرض على النفط الروسي يحقق توقعات واشنطن بشكل كبير.

وأضافت يلين في تصريحات لقناة سى بى إس الأمريكية، أن الهدف من هذا الإجراء هو الحد من الإيرادات التي تحصل عليها موسكو، مع ضمان استمرار تدفق النفط الروسي إلى الأسواق الأوروبية، كأحد أهم مصادر النفط في العالم.

يجدر الإشارة إلى أن عقوبات النفط الغربية دخلت حيز التنفيذ في الـ 5 من ديسمبر الجاري، حيث فرضت دول مجموعة السبع وأستراليا والاتحاد الأوروبي حدا لسقف سعر النفط الروسي المنقول بحرا بواقع 60 دولارا للبرميل، كما ومنع نقل وتأمين النفط الذي يباع بغير السعر المحدد.

وقبل يومين، قالت وكالة بلومبرج الأمريكية، إن سقف سعر النفط الروسي الذي حددته دول مجموعة السبع عند 60 دولارًا للبرميل لن يضر بميزانية روسيا في حرب أوكرانيا، لأن الرئيس الروسي ما زالت لديه موارد هائلة.

ودخل قرار تحديد سقف سعر للنفط الروسي يوم الإثنين الماضي بعد اتفاق يوم الجمعة بين الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع كعقاب لروسيا على العملية العسكرية في أوكرانيا.

تحديد سقف سعر لن يضر بعائدات الكرملين

قالت صوفيا دونتيس، الخبيرة الاقتصادية في رينيسانس كابيتال، إنه بتحديد 60 دولارًا ثمنًا للبرميل، فإن الحد الأقصى للسعر يبدو كريمًا للغاية، وهو قريب من تسعيرة السوق لعام 2023، ومن المستوى المقترح فى ميزانية روسيا. 

وقالت بلومبرج، إن تحديد سقف سعر للنفط الروسي ليس منخفضًا بما يكفى ليضرب بشكل كبير عائدات الكرملين العام المقبل.

وتابعت  بلومبرج: «بدون وضع حد أقصى للسعر، وفى ظل قيود الشحن والتأمين التى تهدف لعرقلة التجارة الروسية، فإن الكرملين كان يتوقع تراجعًا يقترب من 2.5% فى عائدات الضرائب من النفط والغاز مع تراجع الإنتاج وبعض الأسعار، وحتى مع زيادة الإنفاق على الحرب، فإن روسيا استطاعت أن تغطى العجز فى ميزانيتها بسهولة بالاعتماد على صندوق الثروة الخاصة بها».

الخزانة الامريكية النفط الروسي واشنطن موسكو مصادر النفط عقوبات النفط

رئيس التحرير

وائل لطفي

العرب والصين

الأكثر قراءة

سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 12 ديسمبر 2022 والأونصة فى الصاغة المصرية

علاقة غير شرعية بأسيوط تنهى حياة مواطن والجنايات تعاقب المتهم بالسجن المشدد

مواصفات امتحان اللغة العربية للصفين الأول والثاني الثانوي

بسبب السجائر.. مسجل خطر يعذب ابن شقيقه حتى الموت فى إمبابة

اليوم.. الحكم في استئناف أحمد بسام زكي على حبسه 3 سنوات

التحقيق مع «أبو كيان» لاتهامه بالاتجار في المخدرات أونلاين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة الأمين

حتى وإن خسرت المغرب.. فقد انتقمت

محمود خليل

الشيخ المناضل

محمد العسيري

فى السينما الجديدة.. أنا لا أسرق ولكنى أتجمَّل!

ماجد حبته

فساد البرلمان الأوروبى

الحسين عبدالرازق

نصر العرب للعرب!

لواء.حمدى البطران

مونديال العرب

جمال-أسعد

الدولار وانفجار الأسعار

لواء. محسن الفحام

المرأة.. والأسرة المصرية

صور

مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

يتصدر الدوري.. الأهلي يحافظ على تقدمه بثنائية أمام غزل المحلة

حديث المدينة: مصر فى عزاء المحاور مفيد فوزى

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطيني حاول الشاباك تجنيده فأصبح عميلاً مزدوجا لـ "حماس".. ما القصة؟

تحذيرات لـ«لبنان» ومناورة مفاجئة للجيش الإسرائيلى.. هل يمكن الربط بينهما؟

مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى فى مناطق متفرقة بالضفة الغربية