«جهل منى».. أول تعليق من عمر كمال على قرار إيقافه

علق الفنان عمر كمال على قرار إيقاف نشاطه من قبل نقابة الموسيقيين وإحالته للتحقيق، بعد سفره لإحياء حفلات في الخارج دون الحصول على تصريح.

وقال عمر كمال، في مداخلة خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON"، "لما مضينا على الاقرارات الجديدة بعد تولي النقيب مصطفى كامل مضيت بالفعل على البند لكن سافرت من غير تصريح بجهل مني وربنا كان كارمني بكذا حفلة وكانت جولة غنائية من خمس حفلات في دول منها قطر ودبي وهولندا وبرشلونة وماخدتش جوابات".

تابع عمر كمال: "روحت النهاردة لقيت إيقاف أسبوع وغرامة 100 ألف جنيه وكنت أجهل تفعيل البند الذي وقعت عليه في الإقرارات وبعد التحقيق وتم تخفيف العقوبة إلى غرامة 50 ألف جنيه".

واكد عمر كمال أنه لم يفعل ذلك عمدًا بل كان عن جهل، قائلًا: "بطلت الحوارات بتاعت زمان كنت بعمل حاجات مش كويسة على السوشيال ميديا لما حد يعمل بث أعمل بث قباله أرد عليه وحصلي مشاكل لكن الواحد عقل ونضج وبقيت بطور من نفسي".