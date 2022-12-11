الإثنين 12 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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توك شو

أبو عمر: أكاديمية الأوقاف الدولية لكل المعنيين بالشأن الديني داخل مصر

الدكتور أيمن أبو
الدكتور أيمن أبو عمر

قال الدكتور أيمن أبو عمر، وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة، إن أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات، هي صرح نفخر بوجوده على أرض مصر وتابع لوزارة الأوقاف المصرية.

وأضاف أبو عمر خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «التاسعة» الذي يقدمه يوسف الحسيني على القناة الأولى المصرية، أن الأكاديمية معنية بتدريب الأئمة والواعظات وهذه كانت البداية، متابعًا: «بدأت الأكاديمية الانطلاق في الدورات التدريبية إلى مستوى عالمي».

وتابع «أصبح يأتي لنا دعوات من دول خارجية لتدريب الأئمة والواعظات، من السودان والهند»، مؤكدًا أن الأكاديمية معنية بالتدريب على الجوانب الإدارية والدعوية.

«الأوقاف»: التدريب أهم محاور تجديد الخطاب الديني

وأكد أن الرئيس السيسي وجه بضرورة تجديد الخطاب الديني ومن أهم محاوره التدريب، ومن هنا جاءت فكرة تطوير أداء الأكاديمية لكي يتم استقبال الملتحقين من الداخل والخارج.

واستكمل «أكاديمية الأوقاف الدولية ستفتح أبوابها ليس فقط للأئمة والواعظات، لكن لكل المعنيين بالشأن الديني من أجل دراسة تأصيلية عصرية للوقوف على حقائق الأمور ومستجدات العصر في ضوء الحفاظ على ثوابت الشرع»، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي يؤكد على ذلك.

أكاديمية الأوقاف الدولية أكاديمية الأوقاف وزارة الأوقاف تجديد الخطاب الديني الخطاب الدينى الدكتور أيمن أبو عمر

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