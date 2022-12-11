الأحد 11 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

هاني شاكر يهاجم اتحاد الكرة بعد تأهل المغرب: أنا غيران على بلدي

جريدة الدستور

خرج الفنان هاني شاكر، عن صمته في هجوم صارخ على اتحاد الكرة بعد تأهل المغرب، قائلًا:"على قدر فرحتي التي لا توصف، وكأن مصر هي التي لعبت بالأمس وحققت هذا الإنجاز، لكن يوجد غيرة على بلدي مصر". 

أضاف هاني شاكر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حضرة المواطن، المذاع عبر فضائية الحدث اليوم:"إحنا ناقصين إيه، إلا وجود ناس متفرغة، ناس عارفة قيمة الرياضة، ناس لا تجامل على حساب أحد، ناس تنفذ القوانين واللوائح بحذافيرها ليس مجاملة لهذا أو ذاك، نريد اتحاد كرة لا يخشى أحد إلا القانون". 

وتابع: "المغرب فعلت مالم يستطع بلد آخر أن يفعله، وفرحتنا فرحة ليس لها آخر".

وأكد هاني شاكر أن نسخة كأس العالم هي نسخة عربية بمعنى الكلمة، بداية من القرآن الكريم الذي افتتحوا به كأس العالم  في قطر، حتى الإنجازات الرائعة والاستادات التي ليس لها مثيل في العالم، معقبًا:"شيء رائع إن دلَ على شيء فهو يدل على أننا كعرب عندما نصر على فعل شيء جميل، فإننا نفعله بكل حذافيره".

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