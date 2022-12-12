الإثنين 12 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الإثنين 12 ديسمبر 2022 فى البنوك المصرية

العملات الأجنبية
العملات الأجنبية

تحظى أسعار العملات الأجنبية اليوم الإثنين 12 ديسمبر 2022 في البنوك المصرية بنسب مشاهدة عالية عبر المنصات الإلكترونية، وذلك لرغبة قطاع عريض من المواطنين في معرفة التغييرات التي تطرأ على أسعار الصرف باستمرار في ظل اضطراب أسعار تداول العملات المالية للدول العربية والأجنبية في البنوك التي تعمل في القطاع المصرفي المصري.

أسعار العملات الأجنبية اليوم الإثنين 12 ديسمبر 2022

تتغير أسعار عملات الدول العربية والأجنبية بشكل مستمر وفقا لحركة العرض والطلب داخل الأسواق المصرية، وإليكم أسعار العملات الأجنبية اليوم الإثنين 12 ديسمبر 2022 في البنوك المصرية وفقا للوحة التعاملات المالية:

أسعار العملات في البنك المركزي المصري

سجل الدولار الأمريكي نحو 24.56 جنيه للشراء و24.64 جنيه للبيع.

اليورو الأوروبي بلغ سعره نحو 25.83  جنيه للشراء و25.92 جنيه للبيع.

الجنيه الاسترليني وصل سعره إلى 29.88 جنيه للشراء و29.98 جنيه للبيع.

الريال السعودي وصل سعره إلى 6.53 جنيه للشراء و6.55 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي سجل نحو 80.01 جنيه للشراء و80.28 جنيه للبيع.

الدرهم الإماراتي سجل نحو 6.68 جنيه للشراء و6.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الأحد 2022/12/11 فى البنوك المصرية

سعر الريال السعودى اليوم الأحد 11 ديسمبر 2022 فى البنوك المصرية


أسعار العملات في البنك الأهلي المصري

سجل الدولار الأمريكي نحو 24.54 جنيه للشراء و24.59 جنيه للبيع.

اليورو الأوروبي بلغ سعره نحو 25.78  جنيه للشراء و26.03 جنيه للبيع.

الجنيه الاسترليني وصل سعره إلى 29.95 جنيه للشراء و30.29 جنيه للبيع.

الريال السعودي وصل سعره إلى 6.52 جنيه للشراء و6.54 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي سجل نحو 77.02 جنيه للشراء و80.20 جنيه للبيع.

الدرهم الإماراتي سجل نحو 6.68 جنيه للشراء و6.69 جنيه للبيع.

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استقرار أسعار الذهب فى منتصف التعاملات

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التحديث اللحظي| سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء عيار 21 بالمصنعية

 ‏أسعار العملات في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل الدولار الأمريكي نحو 24.62 جنيه للشراء و24.65 جنيه للبيع.

اليورو الأوروبي بلغ سعره نحو 25.86 جنيه للشراء و26.09 جنيه للبيع.

الجنيه الاسترليني وصل سعره إلى 30.04 جنيه للشراء و30.37 جنيه للبيع.

الريال السعودي وصل سعره إلى 6.55 جنيه للشراء و6.55 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي سجل نحو 78.15 جنيه للشراء و80.35 جنيه للبيع.

الدرهم الإماراتي سجل نحو 6.70 جنيه للشراء و6.71 جنيه للبيع.

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اسعار العملات الاجنبية أسعار العملات العملات الاجنبية العملات الدولار الامريكي اليورو الأوروبي الجنيه الاسترليني الريال السعودي

رئيس التحرير

وائل لطفي

العرب والصين

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