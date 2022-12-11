الأحد 11 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وفد من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية «USAID» يزور قرى مركزي بدر وأبوالمطامير

الوفد
الوفد

استقبل اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام المساعد للمحافظة وفدًا من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) ضم كل من وليد سلام مدير مشروع تعزيز الأعمال الزراعية في الريف المصري والدكتور محمد أبو الوفا مدير البرنامج الزراعي بهيئة المعونة الأمريكية وذلك بحضور المهندس حسام محفوظ مدير عام مديرية الزراعة بالنوبارية.

 وأكد اللواء محمد شوقي بدري السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة أن الزيارة تهدف  إلى متابعة أنشطة مشروع تعزيز الأعمال الزراعية الريفية في مصر "ERAS" لسلاسل القيمة الخاصة بالقمح والفراولة في المحافظة ومناقشة تأثير المشروع مع المستفيدين.

وأشار إلى أن الوفد استهل زياره محافظة البحيرة بزيارته قريه الهدى بالعشر تلاف مركز أبو المطامير بزراعه النوبارية، حيث رحب اللواء محمد شوقي بدر بالوفد والمرافقين لهم، مؤكدًا على الاهتمام بالمزارع المصري وتقديم الدعم الفني له وكذلك العمل على استخدام طرق الري الحديثة لتقليل استهلاك المياه والعمل على زيادة الإنتاجية من نفس وحدة المساحة والمياه. 

ثم واصل الوفد جولته بالإشراف على أنشطة مشروع تعزيز الأعمال الزراعية الريفية لسلاسل القيمة الخاصة بالفراولة بقرية خالد بن الوليد بمركز بدر جنوب التحرير بزراعه النوبارية، حيث يعد محصول الفراولة من أهم المحاصيل التصديرية التي تدر العملة الصعبة لمصر وتحتل مصر المركز الأول عالميًا لتصدير الفراولة المجمدة بكمية تقدر بـ150 ألف طن، وتم تصدير 35 ألف طن فراولة طازجة ويتم التصدير للعديد من الدول منها إنجلترا وألمانيا وهولندا والإمارات والسعودية والدنمارك وروسيا.

كما أكد السكرتير العام المساعد  على أهمية أنشطة المشروع بمحافظة البحيرة، خاصة وأن قطاع الزراعة هو أحد أهم القطاعات الاقتصادية بها، والتي تستهدف تعظيم عوائده الاقتصادية من خلال التركيز على دعم المزارعين الصغار، بأساليب تعطي أعلى إنتاجية وجودة تنافسية. 

 

 

 

استهلاك المياه الامارات والسعودية الأعمال الزراعية العملة الصعبة السكرتير العام المساعد السعودية و خصص قطاعات الاقتصاد

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