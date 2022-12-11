نصائح للحامل لتجنب إصابتها بالفيروس التنفسي المخلوي حتى تحافظ على سلامة الجنين

لو كنتي حامل، فمن أفضل الطرق لحماية نفسك من المرض الحصول على لقاح الأنفلونزا الموسمية، ويعد التطعيم أمرًا حيويًا لأولئك المعرضين لخطر أكبر من المضاعفات، بما في ذلك النساء الحوامل.

وبحسب موقع “mayoclinichealthsystem” فيزداد خطر إصابة أي شخص بالأمراض التنفسية، في أي نوع من أمراض الجهاز التنفسي الرئوي أثناء الحمل.

يميل الحمل إلى أن يكون حالة صحية منقوصة بالمناعة، وذلك لأن لديك إنسان آخر ينمو بداخلك ولا يحتاج جسمك إلى رفضه، لذلك فجسمك يخفض مناعتك قليلاً، وسبب آخر هو أن الحمل يجعل الناس يتنفسون بشكل أسرع بسبب المواد الكيميائية في الدم والتغيرات التشريحية مع نمو الطفل.

يمكن أن تحمي فوائد التطعيم كلاً من البالغين والأطفال، حيث وجدت دراسة نشرت في مجلة Clinical Infectious Diseases، أن التطعيم ضد الفيروسات التنفسية ومنها الفيروس التنفسي المخلوي، يقلل من دخول المستشفى أثناء الحمل بنسبة تصل إلى 40٪، الأجسام المضادة التي تم تطويرها من لقاح الأنفلونزا أثناء الحمل تمر عبر المشيمة (وعبر حليب الثدي إذا تم إرضاعها من الثدي)، وهذه الأجسام المضادة تحمي الطفل من الإنفلونزا بعد الولادة.

توصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) بالتطعيم السنوي ضد االفيروسات التنفسية للكل شخص يبلغ عمره 6 أشهر أو أكثر، يمكن أن يقلل التطعيم من خطر إصابتك بالفيروس التنفسي المخلوي وشدته، مما يقلل من خطر الإصابة بمرض شديد من الأنفلونزا والحاجة إلى دخول المستشفى.

يجب على النساء الحوامل الحصول على لقاح الفيروس التنفسي المخلوي، وهذه نصائح للبقاء بصحة جيدة خلال انتشار الفيروس التنفسي المخلوي:

إلى جانب التطعيم، اتبع هذه النصائح للبقاء بصحة جيدة خلال انتشار الفيروس :

احصلي على قسط كافٍ من الراحة.

اتبعي نظام غذائي صحي، وخاصة الفواكه والخضروات.

مارس التمارين الرياضية بانتظام.

ابقِ في المنزل عند المرض.

أبقِ أطفالك في المنزل عندما يمرضون.

تجنبي الآخرين إذا كانوا مرضى.

اتبعي خطة الحمل الخاصة بك.

تعرفي على حالة التحصين الخاصة بك

كما وفر لقاح الفيروس التنفسي المخلوي بعض الحماية للطفل بعد الولادة، والرضع معرضون بشكل خاص لأمراض الجهاز التنفسي، وبالتالي، فإن التطعيم أثناء الحمل لا يساعدك فقط على عدم الإصابة بالمرض، بل يساعد أيضًا على عدم إصابة طفلك بالمرض.