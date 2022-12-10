اللجنة العليا لمكافحة كورونا تحذر من الفيروس المخلوى التنفسى: «ليس له علاج»

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، إنه لم يسبق لنا أن صرحنا في أي لحظة من اللحظات بالتخلي عن الإجراءات الإحترازية، لافتاً إلى أنه حدث نوع من الاطمئنان لدى المصريين والعالم وبالتالي أصيبوا بالملل من تنفيذ الإجراءات الوقائية.

وأضاف حسني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حضرة المواطن، المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، أن الشتاء منذ قديم الأزل وقبل الكورونا وهو فصل نشاط الفيروسات التنفسية، سواء كانت لافتاً إلى أن هناك فيروسات تكون شدتها أكبر على الأطفال مثل الفيروس المخلوي التنفسي وخطورته أكبر لدى الأطفال الأقل من 6 أشهر، وهو ليس له علاج، وعلاجه يتمثل في الأعراض، والشفاء فيه تام، وفترة حضانته من 3 إلى 6 أيام، وفترة أعراضه حتى 14 يوم، حيث من الممكن أن تستمر أعراضه حتى 10 أيام أو 14 يوما.

وأوضح رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، أن العلاج يكون من خلال خافضات الحرارة وإعطاء الطفل الكثير من السوائل وتغذية سليمة وتهوية سليمة، لافتاً إلى أنه في بعض الحالات نعمل له استنشاق بمحلول الملح لترطيب الشعب الهوائية.

وأشار إلى أن الكبار أقل عرضة لشدة الأعراض محذرًا الكبار من عمر الـ65عاما، من الممكن إذا تعرضوا للإصابة بالفيروس أن يكون شديدًا بعض الشيء.