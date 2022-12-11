الأحد 11 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مقتل جنديين يمنيين أثناء مرافقة موكب أممى شرقى اليمن

الجيش اليمنى
الجيش اليمنى

أعلنت الأمم المتحدة، السبت، مقتل جنديين من القوات الموالية للحكومة اليمنية في كمين استهدف أحد مواكب المنظمة شرقي اليمن.

 

وأوضحت المتحدثة باسم المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة في بيان أن الجنديين قتلا أثناء حراسة موكب كان متجها غربا من مدينة سيئون إلى مأرب.

 

وأكدت المتحدثة أنه لم يصب أي من موظفي المنظمة الدولية للهجرة الذين كانوا في مهمة إنسانية غير محددة، في الهجوم، فيما لم ترد تفاصيل أخرى عن الحادث الذي وقع يوم الجمعة، ولم يتم التعرف على منفذي الهجوم.

 

ونقلت "أسوشيتد برس" عن زعيم قبلي من المنطقة ومسؤول بالأمم المتحدة قولهما إن الكمين نصب بالقرب من بلدة العبر في محافظة حضرموت شرقي اليمن.

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حق المتهم

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