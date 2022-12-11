من بينها افتتاح معرض «تجليات مصرية» بجاليرى قرطبة.. أمسيات فنية وثقافية اليوم

يحتضن جاليري قرطبة للفن التشكيلي، بمقره الكائن بشارع دجلة بالمهندسين، في السادسة من مساء اليوم الأحد، افتتاح المعرض الجماعي “تجليات مصرية”، والذي يستمر حتي 22 ديسمبر الجاري، بمشاركة 17 فنان تشكيلي مصري، تتنوع أعمالهم بين التصوير الزيتي والنحت والأكريليك.

ويشارك في معرض "تجليات مصرية" الفنانيين: أحمد طوغان، بهجوري، سامح البناني، عصام كمال، عمر النجدي، عمرو عيسي، فاطمة حسن، محمد الهلالي، محمد دسوقي، محمد غالب، محمود سنوسي، محمود عبد الموجود، ميرفت رفعت، ميرفت شاذلي، ميشيل معلوف، نورا مصطفي ونشوي عمران.

ــ فعاليات قطاع صندوق التنمية الثقافية

في سياق متصل، ينظم قطاع صندوق التنمية الثقافية، عددا من الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية عبر مراكزه الإبداعية المختلفة. ففي الرابعة والنصف عصرا، تحتضن سينما الهناجر، عرض لفيلم الإنيميشن “الشجرة الوحيدة”، يليه في السادسة والنصف عرض فيلم “الكاذبون السينمائيون”، في إطار فعاليات أسبوع الأفلام اليابانية 2022.

وضمن فعاليات صالون نجيب محفوظ، تعقد في السادسة، بقاعة سينما الهناجر بساحة الأوبرا، أمسية جديدة من أمسيات الصالون، وتحل في ضيافتها الفنانة آثار الحكيم، وحديث حول روايات نجيب محفوظ التي تحولت إلي أعمال سينمائية، يدير اللقاء ويقدمه الروائي يوسف القعيد.

كما يحتضن بيت المعمار المصري، بدرب التبانة، في نفس التوقيت ــ السادسة مساء ــ احتفالية كبري لختام فعاليات القاهرة عاصمة للثقافة الإسلامية.

وتتضمن الاحتفالية ندوة بعنوان “اللغة المعمارية للحقبات الإسلامية”، يقدمها ويحاضر فيها دكتور عادل غنيم. يليها حفل غنائى فني والذي تحييه فرقة “الحرملك” الموسيقية بقيادة المايسترو دكتورة مروة عبد المنعم.

ــ العرض المسرحي “ياللا نحلم” بمركز طلعت حرب

وفي إطار الاحتفالات باليوم العالمي لذوي الهمم، يستضيف مركز إبداع طلعت حرب الثقافي بالسيدة نفيسة، في الثانية عشرة ظهرا، العرض المسرحي "ياللا نحلم .. إعادة تدوير" إخراج الفنان محمد جاد، بالتعاون مع جمعية الحق في الحياة.

يقدم العرض مجموعة من الأطفال والشباب من ذوي الهمم، ويدربهم كل من: ناهد غريب، هند فرج، دينا مروان، تقى محمد، ويدور العرض حول الحلم بالحياة في بيئة نظيفة.

وفي السابعة مساء اليوم أيضا، يقيم بيت الغناء العربي بقصر الأمير بشتاك- بشارع المعز، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية حفل غنائي بقيادة المايسترو الدكتور مدحت عبد السميع، لدعم الفائزين بالموسم الخامس من مسابقة المواهب الذهبية لذوي القدرات الخاصة.

حيث تقومان رحمة ضاحي وأميرة ضاحي الفائزتين بمسابقة المواهب الذهبية بتقديم مجموعة من الأغاني لكبار المطربين منها "للصبر حدود"، "علشان بحبك أنا" وغيرها من الأعمال الفنية.

وفي الخامسة مساء، يحتضن المركز الدولي للكتاب، بمقره الكائن خلف دار القضاء العالي، لقاء لمناقشة رواية الناشئة “ركن الريح”، والصادرة عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، من تأليف الكاتب الروائي سامح الجباس، ويناقش الرواية الشاعر عبده الزراع، ويديرها الناقد دكتور رضا عطية.