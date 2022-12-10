الأحد 11 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

تفاصيل استخراج موبيل من معدة شاب بطوارئ طنطا

الدكتور أحمد غنيم،
الدكتور أحمد غنيم، عميد كلية الطب جامعة

كشف الدكتور أحمد غنيم، عميد كلية الطب جامعة طنطا، عن تفاصيل استخراج هاتف من معدة شاب بمستشفى الطوارئ الجامعي بطنطا.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء DMC"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمُذاع عبر فضائية "DMC"، مساء اليوم السبت، إن الشاب ابتلع الهاتف لمدة شهرين في بطنه، لكنه لم يبلغ أسرته.

وأضاف أن بطارية الهاتف كادت تتسبب في تسمم للشاب حال استمرارها أكثر من ذلك، وأن استمرار الموبيل داخل بطن المريض كان يهدد استمرار حياته.

وأكد أن حالة الشاب مستقرة حالياً بعد استخراج الهاتف بالمنظار من قبل الكوارد الطبية التي كانت على أعلى مستوى من المهنية والاحترافية. 

مواد متعلقة

ناقد رياضى: المغرب حقق معجزة فى كأس العالم 2022

أنغام تكشف موعد عودتها للغناء

أنغام تطمئن جمهورها: «أتابع مع الأطباء.. والدنيا صغيرة قدام الصحة»

سعداوي: اختيار توقيت القمة العربية الصينية «ممتاز».. والعالم العربى يشهد صحوة

حجازى: «العالم كله بيتكلم عربى بسبب المغرب ومصر وقطر والسعودية»

نهى طلعت: عملنا تحركات فى مجال حقوق الإنسان يجب أن نفتخر بها

جنات: «نلاعب إنجلترا أسهل من فرنسا وإن شاء الله ناخد كاس العالم»

ناقد رياضى: فوز المغرب «فتح كروى» وتاريخ جديد لإفريقيا والعرب

رئيس التحرير

وائل لطفي

حق المتهم

الأكثر قراءة

رئيس الكونجرس فى البيرو يدعو إلى تشكيل سريع للحكومة

تايلاند تتجاوز عتبة 10 ملايين سائح خلال عام 2022

3 قتلى فى انفجار مبنى سكنى بجزيرة جيرزى البريطانية

أشرف صبحى يهنىء نظيره المغربى بإنجاز منتخب المغرب بالوصول إلى المربع الذهبي لكأس العالم

«أمك هي جيشك الوحيد».. نجوم منتخب المغرب يرفعون هذا الشعار في مونديال 2022

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

بين نجيب محفوظ ويوسف إدريس

ماجد حبته

حصاد القمة العربية الصينية

حسين دعسة

يغيب د. صلاح فضل تاركًا الفراغ.. والصراع

د. منى حلمى

الفكر «الكهنوتى» والميثاق العالمى لحقوق الإنسان

علي سعدة

رونالدو والاختيار الصعب

مؤمن المحمدي

شلن وبريزة

صفاء النجار

مسلسل 1899.. الحقائق والظلال فى كهف أفلاطون «3-3»

سارة شريف

دراما حل الدولتين

صور

يتصدر الدوري.. الأهلي يحافظ على تقدمه بثنائية أمام غزل المحلة

حديث المدينة: مصر فى عزاء المحاور مفيد فوزى

قداس جنازة مفيد فوزى بكنيسة المرعشلى فى الزمالك (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى فى مناطق متفرقة بالضفة الغربية

دعم مشروط.. كيف ستتعامل واشنطن مع حكومة نتنياهو اليمينية؟

الرئيس الإسرائيلى يمدد مهلة «تفويض نتنياهو» لتشكيل حكومة جديدة