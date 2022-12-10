تفاصيل استخراج موبيل من معدة شاب بطوارئ طنطا

كشف الدكتور أحمد غنيم، عميد كلية الطب جامعة طنطا، عن تفاصيل استخراج هاتف من معدة شاب بمستشفى الطوارئ الجامعي بطنطا.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء DMC"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمُذاع عبر فضائية "DMC"، مساء اليوم السبت، إن الشاب ابتلع الهاتف لمدة شهرين في بطنه، لكنه لم يبلغ أسرته.

وأضاف أن بطارية الهاتف كادت تتسبب في تسمم للشاب حال استمرارها أكثر من ذلك، وأن استمرار الموبيل داخل بطن المريض كان يهدد استمرار حياته.

وأكد أن حالة الشاب مستقرة حالياً بعد استخراج الهاتف بالمنظار من قبل الكوارد الطبية التي كانت على أعلى مستوى من المهنية والاحترافية.