القناة ينفرد بالقمة.. ترتيب فرق المجموعة الثانية في دوري القسم الثاني

في أقوى انطلاقة منذ سنوات انفرد فريق القناة بصدارة المجموعة الثانية في دوري القسم الثاني بعد انتهاء الأسبوع التاسع برصيد 25 نقطة بفارق 7 نقاط عن 4 فرق هي (الاتصالات والترسانة وإف سي زد ووادي دجلة).

أقيمت 72 مباراة في المجموعة الثانية شهدت تسجيل 149 وانتهت 51 مباراة بالفوز منها 20 مباراة بالفوز 1- صفر و16 مباراة بالفوز 2-1 وأربع مباريات بالفوز بهدفين نظيفين و4 مباريات بنتيجة 3-2 ومباراتان بالفوز 3- صفر ومباراتان بالفوز 3-1 ومباراتان بالفوز 4-1 ومباراة واحدة بنتيجة 4- صفر.

وانتهت 21 مباراة بالتعادل منها 10 مباريات بالتعادل بدون أهداف و10 مباريات بالتعادل 1-1 ومباراة واحدة بالتعادل 2-2.

القناة أكثر فرق المجموعة الثانية تحقيقا للانتصارات وفاز 8 مرات يليه وادي دجلة وفاز 6 مرات والقناة أيضا هو الفريق الوحيد الذي لم يتعرض للهزيمة وفي المقابل فريق مستقبل وطن هو الفريق الوحيد الذي لم يحقق أى فوز وهو الأكثر تعرضا للهزيمة وخسر 7 مرات.

يملك الاتصالات أقوى هجوم في المجموعة الثانية برصيد 15 هدفا يليه وادي دجلة برصيد 14 هدفا بينما يملك النصر أضعف هجوم وسجل خمسة أهداف يليه الانتاج الحربي وإيسترن كومباني وبتروجت والإعلاميين وسجل كل منهما سنة أهداف.

ويملك القناة والاتصالات ومنتخب السويس أقوى دفاع في المجموعة ودخل مرمى كل منهم خمسة أهداف يليهم الترسانة واهتزت شباكه 6 مرات وفي المقابل دفاع مستقبل وطن هو الأضعف ودخل مرماه 15 هدفا يليه بورتو السويس والنصر ودخل مرمى كل منهما 13 هدفا.

ترتيب فرق المجموعة الثانية في دوري القسم الثاني