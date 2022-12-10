السبت 10 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 88 متهما بحوزتهم 32 قطعة سلاح ناري خلال أسبوع

ارشيفية
ارشيفية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي.

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع، عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

 فى مجال الأمن العام

استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتي بحيرة المنزلة بنطاق محافظات "دمياط - بورسعيد - الدقهلية"، والسحر والجمال بنطاق محافظتى "الشرقية والإسماعيلية"، أسفرت عن ضبط 88 متهمًا، بحوزتهم (32 قطعة سلاح نارى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 54 قطعة سلاح أبيض).

وضبط 43 قضية إتجار بالمواد المخدرة، وتنفيذ 5193 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وضبط 168 قضية متنوعة.

أجهزة وزارة الداخلية الحملات الأمنية الامن العام البؤر الإجرامية شديدة الخطورة

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فى أى مرحلة نحن؟

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ضبط 43 قضية في مجال مكافحة جرائم الأموال العامة

ضبط 1694 قضية اتجار بالمواد المخدرة بـ 66 مليون جنيه

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