أصبح التشكيل المتوقع لمباراة المغرب والبرتغال اليوم فى كأس العالم 2022 محل اهتمام قطاع عريض من عشاق رياضة كرة القدم حيث تأهل كلا من المنتخبين إلى الدور الـ 16 خلال التصفيات المؤهلة، وذلك عقب فوز المنتخب البرتغالي على منتخب سويسرا 6-1 فيما تأهل منتخب المغرب عقب فوزه على منتخب اسبانيا بركلات الجزاء الترجيحية 3-0 بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

التشكيل المتوقع لمباراة المغرب والبرتغال اليوم فى كأس العالم 2022

يرغب الملايين في الاستمتاع بمتابعة مباراة منتخب المغرب ضد نظيره المنتخب البرتغالي في تصفيات النسخة الـ 22 من كأس العالم قطر 2022 حيث جاء تشكيل منتخب المغرب كما يلي:-

المدير الفني : وليد الركراكي.

حارس المرمى : ياسين بونو.

خط الدفاع : أشرف حكيمي، رومان سايس، جواد يامق، يحيى عطية الله.

خط الوسط : سليم أملاح، سيفان أمرابط، عز الدين أوناحي.

خط الهجوم : سيفال بوفال، حكيم زياش، يوسف النصيري.



في حين جاء تشكيل منتخب البرتغال كما يلي:-

المدير الفني : فيرناندو سانتوس.

حارس المرمى : دييجو كوستا.

خط الدفاع : كانسيلو، روبين ديتز، بيبي، دالوت.

خط الوسط : برونو فرنانديز، ويليام كارفالو، دا سيفا.

خط الهجوم : بيرنادو سيلفا، جونزالو راموس، جواو فيليكس.



موعد إقامة مباراة المغرب والبرتغال مونديال قطر 2022

تنطلق مباراة المغرب والبرتغال مونديال قطر 2022 في اليوم السبت الموافق 10 ديسمبر 2022 في تمام الساعة الخامسة بتوقيت مصر والأردن والسودان وجنوب إفريقيا والساعة السادسة بتوقيت مكة المكرمة والمملكة العربية السعودية والبحرين وقطر والكويت والسابعة بتوقيت دولة الإمارات العربية والرابعة بتوقيت المغرب والجزائر وتونس.

ويمكن متابعة المباراة من خلال شاشة مجموعة قنوات Bein Sport القطرية الناقل الحصري للبطولة حيث اختارت على محمد للتعليق على المباراة اليوم.

مكان إقامة مباراة المغرب والبرتغال اليوم

التشكيل المتوقع لمباراة المغرب والبرتغال اليوم فى كأس العالم 2022 و مكان إقامة المباراة تساؤلات يطرحها الملايين من عشاق رياضة كرة القدم متابعي المحفل الرياضي العالمي حيث تقام المباراة على أرض ملعب استاد الثمامة مساء اليوم وهو سادس ملاعب تم تخصيصها لإقامة كأس العالم ويقع على بعد 12 كم جنوب العاصمة القطرية الدوحة.

اقرأ أيضا

جدول مواعيد مباريات اليوم