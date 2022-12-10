مواعيد مباريات اليوم السبت 10-12-2022 فى كأس العالم

ينتظر عشاق كرة القدم، اليوم السبت، مباراتين من العيار الثقيل في بطولة كأس العالم قطر 2022، حيث تستكمل لقاءات دور ربع النهائي من البطولة.

وبعد راحة يومين من مباريات كأس العالم استأنفت مباريات دور ربع النهائي اليوم وغدا، حيث خاض المنتخب البرازيلي مباراته أمام نظيره الكرواتي مساء اليوم وانتهت المباراة بفوز منتخب كرواتيا وصعوده إلى دور نصف النهائي على حساب منتخب البرازيل ليكون أول منتخب صاعد إلى نصف النهائي لكأس العالم 2022، بينما تخطى منتخب الأرجنتين نظيره الهولندي بركلات الترجيح أيضًا.

وساعات قليلة تفصلنا عن مباراتي المغرب والبرتغال، وفرنسا وإنجلترا، لتنتهي مرحلة ربع نهائي كأس العالم 2022، واستكمال عقد المتأهلين للمربع الذهبي.

مواعيد مباريات اليوم في كأس العالم

وفي تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة تنطلق صافرة مباراة المغرب والبرتغال، حيث يهتم الجمهور العربي بتلك المباراة المهمة، التي يخوضها منتخب عربي للمرة الأولى في هذا الدور من كأس العالم بعد فوز أسود الأطلسي على منتخب إسبانيا بركلات الترجيح وإقصائه في دور الـ16 وتأهل منتخب المغرب إلى دور ربع النهائي.

بينما تبدأ مباراة فرنسا وإنجلترا في تمام الساعة التاسعة مساءً، في مباراة اعتبرها الكثير من النقاد بمثابة نهائي مبكر، خاصة بعد خروج الكبار ألمانيا وإسبانيا، وانتهاءً بخروج البرازيل، والتي كانت المرشح الأول لفوز بالبطولة.

المغرب يخوض حلمًا عربيًا

ويسعى المنتخب المغربي إلى تحقيق إنجاز تاريخي بالفوز على منتخب البرتغال والتأهل إلى دور نصف النهائي للمرة الأولى في تاريخه وفي تاريخ المنتخبات العربية، ليكون أول منتخب إفريقي تأهل لهذا الدور، حيث لم يتخط دور ربع النهائي في القارة السمراء أي منتخب وكان أقصى وصول للمنتخبات الإفريقية هو دور ربع النهائي والذي وصل له منتخب الكاميرون عام 1990 ومنتخب السنغال عام 2002 ومنتخب غانا عام 2010.

تاريخ المواجهات بين المغرب والبرتغال في كأس العالم

وتواجه المنتخب البرتغالي والمنتخب المغربي في مناسبتين في المونديال، حيث فاز المنتخب المغربي في الأولى والتي كانت عام 1986 بعد تحقيق أسود الأطلسي الفوز بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف في دور المجموعات.

بينما فاز المنتخب البرتغالي في المواجهة الثانية والتي كانت عام 2018 في دور المواجهات أيضا بنتيجة هدف نظيف.