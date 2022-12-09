الجمعة 09 ديسمبر 2022
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تحقيقات ومتابعات

موعد عودة الدوري الإنجليزي بعد كأس العالم قطر 2022

جريدة الدستور

موعد عودة الدوري الإنجليزي بعد كأس العالم قطر 2022.. من الكلمات التي تصدر عمليات البحث تزامنًا مع اقتراب نهاية بطولة  كأس العالم قطر 2022، ويترقب العديد من عشاق كرة القدم، عودة مباريات الدوري الإنجليزي، بعد نهاية البطولة العالمية، ومشاهدة المنافسات المحلية.

وتوقفت مواجهات الدوري الإنجليزي في 13 نوفمبر الماضي، بعد الجولة الـ16 من البريميرليج، مُباشرةً، كما هو المعتاد مع كل بطولة كأس عالم، نظرًا لمشاركة اللاعبين مع منتخبات بلادهم.

موعد عودة الدوري الإنجليزي بعد كأس العالم قطر 2022

وشهدت محركات البحث «جوجل»، خلال الفترة الأخيرة، اهتمامًا كبيرًا من عشاق كرة القدم والدوري الإنجليزي، بمواعيد عودة البطولة الإنجليزية مرة أخرى بعد توقفها بسبب كأس العالم، حيثُ بدأت مباريات كأس العالم قطر 2022، يوم 20 نوفمبر الماضي، وتنتهي في 18 ديسمبر الحالي، وتتبقى 8 مباريات فقط على انتهاء البطولة الأقوى والأعظم في تاريخ اللعبة.

وبالتزامن مع هذا البحث المتكرر والاهتمام الأكبر بعودة مباريات الدوري الإنجليزي.. يستعرض «الدستور» في السطور التالية، ضمن سلسلته الخدمية التي يقدمها لقرائه على مدار الساعة، موعد عودة الدوري الإنجليزي بعد كأس العالم قطر 2022.

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بطولة كأس العالم قطر 2022

جدير بالذكر أنَّ بطولة كأس العالم في نسختها  الـ22 بدولة قطر، جاءت كحدث استثنائي لأول مرة في بلد عربي.

وبعد انتهاء فعاليات كأس العالم قطر 2022، يبدأ الجميع في البحث عن مواعيد عودة الدوريات الكبرى، ولعل أبرز تلك المسابقات؛ الدوري الإنجليزي.

عودة الدوري الإنجليزي بعد كأس العالم قطر 2022

ومن المقرر أن تعود مباريات الدوري الإنجليزي بعد كأس العالم قطر 2022، يوم 26 ديسمبر الجاري، وبداية منافسات الجولة الـ17، حيثُ تقام في هذا اليوم 7 مباريات.

وتكون أول مباراة لمحمد صلاح مع ليفربول بعد انتهاء كأس العالم قطر 2022، في الدوري الإنجليزي، يوم الإثنين 26 ديسمبر الحالي، في الجولة 17 من البريميرليج.

ويلعب ليفربول بعد انتهاء كأس العالم ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي، لكنه قبل ذلك سيخوض مباراة مرتقبة أمام مانشستر سيتي في كأس الرابطة، المقرر إقامتها يوم 20 ديسمبر.

ترتيب الدوري الإنجليزي موسم 2022-2023

  • أرسنال 37 نقطة
  • مانشستر سيتي 32 نقطة
  • نيوكاسيل يونايتد 30 نقطة
  • توتنهام 29 نقطة
  • مانشستر يونايتد 26 نقطة
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