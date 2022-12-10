السبت 10 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

رياضة

كابوس.. أول تعليق من نيمار بعد وداع البرازيل كأس العالم

نيمار
نيمار

وصف نيمار دا سيلفا، نجم منتخب البرازيل، خروج منتخب بلاده من بطولة كأس العالم على يد منتخب كرواتيا في الدور ربع النهائي بـ"الكابوس".

وخسر منتخب البرازيل أمام كرواتيا بركلات الترجيح بنتيجة 4-2 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 1-1.

وقال نيمار، في تصريحات عقب المباراة: "يبدو وكأنه كابوس، لا أصدق أن هذا حدث، حان الوقت الآن للعثور على العائلة، لاحتضان أقرب الأشخاص الذين يمكنهم توفير الراحة".

وأضاف البرازيلي: "هذه الخسارة ستستمر لفترة طويلة، وهذا هو السبب في كونه أمر محزن للغاية أود أن أشكر الجماهير البرازيلية على دعمهم واحترامهم لجميع زملائي في الفريق".

وواصل حديثه: "للأسف لم نحقق أحلامنا لكن هذه هي كرة القدم، حان الوقت للعودة إلى المنزل والبكاء والمعاناة من الهزيمة".

وأردف: "من الصعب التحدث في هذه المرحلة، تمر ملايين الأشياء في رؤوسنا، لكننا تحدثنا، وتحدثنا عن أشياء لا يزال يتعين علينا تعلمها، نحن مجموعة متحدة للغاية، مجموعة سعيدة ومرحة، لكن اليوم لم يكن يوم سعادة، بل يوم حزن".

واستكمل: "لسوء الحظ، في مباراة غير عادلة، انتهى بنا الأمر بالإقصاء، الآن هو الوقت المناسب لتضع رأسك على الوسادة، لتحضن عائلتك، هم فقط من يمكنهم مواساتنا".

نيمار دا سيلفا منتخب البرازيل منتخب كرواتيا مونديال قطر 2022

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