الجمعة 09 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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رياضة

ميسي أساسيا.. تشكيل الأرجنتين الرسمي لمواجهة هولندا بربع نهائي كأس العالم

لونيل ميسي
لونيل ميسي

أعلن ليونيل سكالوني المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني، تشكيل فريقه الرسمي، لمواجهة منتخب هولندا بكأس العالم "قطر 2022".

 

موعد مباراة الأرجنتين وهولندا بكأس العالم

ويواجه منتخب الأرجنتين منتخب هولندا، في تمام التاسعة مساء، على ستاد "لوسيل"، ضمن منافسات ربع نهائي كأس العالم 2022.

 

القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين وهولندا بمونديال 2022

تنقل المباراة على الهواء مباشرة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة، الناقل الرسمي والحصري لمنافسات كأس العالم 2022.

وشهد تشكيل راقصو التانجو، وجود ليونيل ميسي أساسيا في خط الهجوم، بينما هناك تغيير في خط الدفاع الأرجنتين حيث يشارك الثلاثي كريستيان روميرو وليساندرو مارتينيز ونيكولاس أوتامندي معا للمرة الأولى في المونديال.

 

ميسي يقود هجوم الأرجنتين ووجوه جديدة في الدفاع

 

وجاء تشكيل الأرجنتين لمباراة هولندا كالتالي: 

 

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز.

خط الدفاع: ناهويل مولينا - كريستيان روميرو - ليساندرو مارتينيز - نيكولاس أوتامندي - ماركوس أكونيا.

خط الوسط: رودريجو دي بول - إنزو فيرنانديز - أليكسيس ماك أليستر.

خط الهجوم: ليونيل ميسي - جوليان ألفاريز.

 

وكان منتخب الأرجنتين وصل لهذه المرحلة من المونديال، عقب تربعه على قمة المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط من فوزين على المكسيك وبولندا بهدفين نظيفين، على الرغم من الهزيمة في افتتاح مشواره خلال مرحلة المجموعات بالسقوط أمام منتخب السعودية بهدفين لهدف.

 

أما في دور الـ16 حقق التانجو الأرجنتيني الفوز على أستراليا بنتيجة 2-1.

 

ويواجه الفائز من مواجهة الأرجنتين ونظيره منتخب هولندا، منتخب كرواتيا، في نصف النهائي يوم الثلاثاء المقبل. 

 

وكان منتخب كرواتيا، حقق كبرى مفاجأت مونديال قطر حتى الآن، بعدما استطاع إقصاء منتخب البرازيل المرشح الأول للتتويج بلقب كأس العالم، عن طريق ضربات الجزاء 4-2، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي 1-1.

ليونيل سكالوني منتخب الارجنتين كأس العالم منتخب هولندا ليونيل ميسى ربع نهائي كأس العالم 2022

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