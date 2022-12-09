الجمعة 09 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

بعد مبادرة المتحدة.. كيف تتعامل مع الطفل الضعيف دراسيًا؟

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن مبادرة لـ"تنمية المواهب" عند الأطفال، وكيفية مساعدة الأسر على اكتشاف الهوايات الخاصة بهم والعمل على تنميتها، والعوامل التي تساعد في تطوير الذكاء.

يريد كل والد أن ينجح طفله في المدرسة وأن يزدهر أكاديميًا، وفي بعض الأحيان، يعود الأطفال إلى المنزل بدرجات سيئة وتقارير لا تكشف عن قدرة الطفل الحقيقية على التعلم، فإذا كان طفلك يعاني من درجات سيئة، فهناك الكثير الذي يمكنك القيام به للمساعدة، وفقًا لما ذكره موقع «Stop bullying».

اكتشف ما الذي يحدث:

الدرجات الضعيفة هي علامة شائعة على أن الطفل أو المراهق يعاني عاطفيًا، فربما يتعرضون للتخويف أو الرفض في المدرسة، أو ربما يمرون ببعض المشاكل الأخرى، مثل سن البلوغ، فكل هذه الأشياء يمكن أن تضغط على طفلك لدرجة أنه يصرف انتباهه عن التركيز على واجباته المدرسية.

خذ الوقت الكافي للجلوس معهم واسألهم عن شعورهم وما يمكنك فعله لمساعدتهم في كل ما يمرون به، فقد لا ينفتحون عليك على الفور، لذا كن صبورًا واستمر في إظهار أنك موجود من أجلهم.

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مراجعة الواجب المنزلي معًا:

أفضل طريقة لمعرفة ما إذا كان طفلك يعاني هو مراجعة واجباته المدرسية من وقت لآخر، من خلال القيام بذلك، قد تتمكن من تحديد المشكلة قبل أن تصبح خطيرة، اطرح هذا الأمر مع طفلك وناقشه مع معلمه إذا لزم الأمر.

تحدث إلى معلميهم:

إذا لم يكن أداء طفلك جيدًا في المدرسة، فعليك الاتصال بمعلميه، راجع واجباتهم المدرسية واختباراتهم، واطلب نصائح واقتراحات محددة حول ما قد تفعله لمساعدة طفلك.

تتبع أي محادثات تجريها مع مدرس طفلك، بما في ذلك رسائل البريد الإلكتروني، من أجل إعطاء المستشار صورة كاملة عن مشكلة طفلك.

ضع أهدافًا معقولة:

خذ الوقت الكافي للجلوس مع طفلك ومراجعة درجاته الحالية ووضع أهداف واقعية، ناقش أين يجب أن تكون درجاتهم بنهاية الفصل الدراسي أو الربع. على سبيل المثال، بدلاً من أن تكون طالبًا عاديًا في المستوى الأول، أهدف إلى تحسين درجة طفلك من C إلى B.

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اجعل الدراسة ممتعة:

معظم الأطفال لا يحبون الواجبات المنزلية، لكن مساعدة طفلك على حضور دراسته أمر مهم، حاول أن تجعل واجباتك المنزلية ممتعة من خلال تقديم وجبات خفيفة أثناء الدراسة، أو تشجيعهم، أو حتى الحفاظ على صحبتهم أثناء قيامهم بمهامهم.

الشركة المتحدة للخدمات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية العوامل التي تساعد في تطوير الذكاء المتحدة للخدمات الإعلامية تطوير الذكاء

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