بالتزامن مع مبادرة «أخلاقنا الجميلة».. ما هي قواعد آداب الزفاف؟

هناك العديد من القواعد التى تلزمك خلال حضور حفل زفاف بالعديد من القواعد التي لا تسبب إزعاج لك ولا تتسبب في إزعاج العريس والعروسة، وهذا استنادًا على مبادرة أخلاقنا الجميلة الخاصة بشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

على الرغم من أن بعض الأمور التي يجب تجنبها في حفلات الزفاف أصبحت الآن (مثل مكان جلوس العائلة خلال الحفل)، إلا أن هناك بعض التقاليد التي لن تنفد أبدًا، ونرصدهم خلال السطور التالية:

الرد على دعوة الحضور حسب التاريخ المطلوب

يحتاج الزوجان إلى معرفة حضورك بحلول ذلك التاريخ حتى يتمكنوا من وضع اللمسات الأخيرة على التفاصيل، مثل طلب تقديم الطعام والعدد الصحيح للكراسي، فإذا لم تأتى عليك إخبارهم.

التزم بعدد الأفراد

إذا قلت قبل أشهر أنك تحضر بمفردك، فلا تتصل بالعروس لتغيير عددك.

لا ترتدي الأبيض أبدًا

لا تزال هذه القاعدة سارية - ما لم يطلب الزوجان على وجه التحديد قواعد لباس أبيض . إذا لم تكن هناك عروس في حفل الزفاف، فلابد من تجنب هذا اللون.

لا تحضر مبكرًا

قد يؤدي الوصول قبل 30 دقيقة من الحفل إلى التخلص من المضيفين إذا لم يكونوا مستعدين - ويكون محرجًا تمامًا. من الأفضل الانتظار في سيارتك بدلاً من الذهاب إلى المكان والمخاطرة بتوتر العروس برؤيتها قبل الحفل

دائما قدم هدية

لكن لا تشدد إذا لم تكن ضخمة، أنه يجب عليك التبرع بناءً على ميزانيتك وعلاقتك بالزوجين، ويمكن سؤال الزوجان على نوعية الهدية

ابتعد عن وسائل التواصل الاجتماعي.

يشرح مارك ولوزر متخصص إقامة حفلات أن نشر صورة للعروس أو العريس قبل الحصول على الضوء الأخضر منهم يسرق أشياء كثيرة ، فلابد أن يدركوا أنهم على السوشيال ميديا سواء صورة فقط أو فتح لايف لهم.