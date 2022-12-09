بعد مبادرة المتحدة.. عادات تزيد من الشعور بالاكتئاب وفقدان الشغف

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عددًا من الحملات والمبادرات التي تساهم في توعية الآباء والأمهات بأساسيات التربية وكيفية الحفاظ على صحة الأطفال سواء نفسيًا وجسديًا.

يشير تقدير الذات إلى الإحساس العام بالقيمة الذاتية للشخص، فإنه في الأساس رأيك في نفسك، حيث يمكن أن يشمل احترامك لذاتك مجموعة من العوامل، مثل إحساسك بالهوية والثقة بالنفس ومشاعر الكفاءة ومشاعر الانتماء، وفقًا لما ذكره موقع «very well mind» الطبي.

يتعلق احترام الذات بأكثر من مجرد الإعجاب بنفسك بشكل عام، بل يعني أيضًا الإيمان بأنك تستحق الحب وتقدير أفكارك ومشاعرك وآرائك واهتماماتك وأهدافك، حيث يمكن أن تلعب أيضًا دورًا في كيفية السماح للآخرين بمعاملتك.

لا يؤثر احترام الذات على ما تشعر به حيال نفسك وتعامله فحسب، بل يمكن أن يؤثر أيضًا على دافعك لمتابعة الأشياء التي تريدها في الحياة وقدرتك على تطوير علاقات صحية وداعمة.

علامات تدني احترام الذات

على الرغم من أنه ليس مرضًا عقليًا، إلا أن سوء تقدير الذات يمكن أن يؤثر على أفكار الشخص وعواطفه وأنماط سلوكه، في بعض الأحيان يمكن أن تكون علاماته واضحة إلى حد ما، فعلى سبيل المثال يتحدث بعض الأشخاص الذين يعانون من تدني احترام الذات بشكل سلبي عن أنفسهم، بينما يبذل آخرون قصارى جهدهم للتأكد من أن الآخرين سعداء بهم.

أوضحت الكاتبة وخبيرة الإرشاد التربوي، ميادة عابدين، أن هناك مجموعة متنوعة من المجالات في الحياة تلعب دورًا مهمًا في انعدام الشغف والشعور بالاكتئاب، وهذا هو السبب في أن تدني احترام الذات يمكن أن يكون مشكلة خطيرة.

أشارت عابدين، إلى أن النوم نهارًا وغلق النوافذ وعدم رؤيتك للشمس والضوء، أحد أشهر الأسباب وراء انعدام الشغف، بالإضافة إلى اعتزال المناسبات والعلاقات الاجتماعية.

نوهت عابدين، إلى أن التواجد الأسرى يشعرك بالوحدة ويخدع عقلك أن ذلك هو التصرف الصحيح نظرًا لعدم اهتمام الأشخاص بك، كما أن الجلوس على السرير في غير أوقات النوم واستخدام الهواتف بكثرة يزيد من شعورك بالعجز والإحباط.

أضافت عابدين، أن عدم ترتيب غرفتك أو مكان نومك أو مكان جلوسك المعتاد مما يسبب لك زيادة المشاعر السلبية المحيطة بك، كما أن التركيز على الأخبار السلبية مثل حالات الانتحار والقتل، مع تناول وجباتك في غرفتك أو في مواعيد مختلفة عن أسرتك مما يزيد الشعور بالوحدة وأنك غير منتمٍ لهم.