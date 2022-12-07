تزامنًا مع مبادرة «المتحدة».. تعرف على أنواع الإدمان غير الكحول والمخدرات

يربط معظم الناس الإدمان بالتبغ والمخدرات والكحول، لكنه أنواع كثيرة، حيث يشمل الإدمان غير المادي أشياء أخرى وتسمى هذه أحيانًا بالإدمان السلوكي، فعندما ينخرط الشخص في هذه السلوكيات بشكل مفرط ولا يمكنه التوقف، يصبح إدمانًا، ويمكن أن تتداخل جميع أنواع الإدمان مع عملك وحياتك الشخصية، ويمكن أن يضعك في مواقف غير آمنة.

بحسب موقع familydoctor، يمكن أن يؤدي إدمان المواد غير المخدرة إلى أضرار جسدية وعاطفية ومالية، ويمكن أن يؤدي بعضها إلى اضطرابات أخرى وإدمان المواد، وهذا يشمل الاكتئاب والكحول والمخدرات.

وعملا بمبادرة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للتوعية بمخاطر الإدمان، سنوضح لكم أنواع وأعراض إدمان المواد غير المخدرة.

أعراض إدمان المواد غير المخدرة

لا يستطيع الشخص المصاب بإدمان المواد غير المخدرة التوقف عن القيام بالنشاط أو السلوك المزعج، على سبيل المثال، قد ينفق الشخص المدمن على القمار كل مدخراته، وقد يستمر الشخص المدمن على الجنس في ممارسة الجنس المتهور ويصاب بمرض ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي، يمكن أن تشمل أعراض إدمان المواد غير المخدرة ما يلي:

الانخراط القهري والمفرط والمتكرر في سلوك أو نشاط محفوف بالمخاطر.

عدم القدرة على إيقاف النشاط.

حكم ضعيف.

عدم القدرة على التحكم في السلوك.

اشتهاء النشاط أو السلوك.

عدم القدرة على التعرف على عواقب السلوك (السلامة، المالية، العاطفية، الجسدية، الموت).

توتر علاقات العمل والشخصية.

استجابة عاطفية غير مناسبة.

ما الذي يسبب إدمان غير المواد؟

الإدمان هو اضطراب مزمن في نشاط دماغ الشخص، ببساطة عقلك متصل بهذه الطريقة، فلا يستطيع الأطباء تحديد سبب عدم قدرة بعض الأشخاص على التحكم في السلوك، لكن السلوك يجمع بين المكافأة والتحفيز والذاكرة بطريقة غير صحية، ويؤدي هذا إلى استجابات جسدية وعاطفية واجتماعية.

يعتقد الأطباء أن السلوك يوفر "الاندفاع" أو التشويق، على سبيل المثال، قد يعاني الأشخاص المدمنون على القمار من الاندفاع عند ربح الأموال أو خسارتها، تذكر أن تجارب الشخص ونوع شخصيته تلعب دورًا في الإدمان.

كيف يتم تشخيص الإدمان على المواد غير المخدرة؟

يتعرف بعض الأشخاص الذين يعانون من إدمان غير المواد على المشكلة ويطلبون المساعدة، ويتم إخبار بعض الأشخاص من قبل العائلة والأصدقاء، ويمكن لأخصائي الصحة العقلية تشخيص الإدمان.

هل يمكن منع أو تجنب الإدمان على غير المواد؟

لا يمكن منع الإدمان على المواد أو تجنبه، ومع ذلك، بمجرد تشخيصك، سيساعدك أخصائي الصحة العقلية في إيجاد طرق لتجنب تعرضك للمثيرات.

علاج إدمان المواد غير المخدرة

العلاج ممكن، أولاً، عليك أن تعترف بأنك تعاني من إدمان غير مادة، تحدث إلى طبيبك، قد يحيلك أو تحيلك إلى أحد خبراء الصحة العقلية للحصول على مزيد من المساعدة، قد تتضمن هذه المساعدة العلاج السلوكي المعرفي، هذا علاج بالكلام، إنه ينطوي على التحدث مع أخصائي الصحة العقلية الخاص بك عن إدمانك، قد يتضمن أيضًا نصائح حول كيفية فهم دوافعك للإدمان وكيفية التعامل معها، وقد يشمل علاج إدمان غير المواد أيضًا علاج الاكتئاب أو تعاطي المخدرات، إذا لزم الأمر.

التعايش مع إدمان غير مادة

لا بأس في إخبار العائلة والأصدقاء الموثوق بهم بأنك تعاني من إدمان غير مخدر، هذا مهم إذا كنت تحاول تجنب المحفزات، على سبيل المثال، إذا كنت مدمنًا على المقامرة، فلا تذهب إلى الكازينو مع الأصدقاء.

إذا كنت مدمنًا على التسوق وترغب في الانضمام إلى الأصدقاء، فقد تترك بطاقات الائتمان الخاصة بك والنقود في المنزل.

انضم أيضًا إلى مجموعة دعم الإدمان، هذه هي مجموعات المساعدة الذاتية للإدمان، ويمكن لعائلتك وأصدقائك الانضمام إلى مجموعات الدعم لأحبائك الذين يعانون من الإدمان.