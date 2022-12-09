يبحث أصحاب العدادات لينك بتروتريد للاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي لشهر ديسمبر 2022 منذ بداية الشهر الجاري لمعرفة قيمة المبلغ المطلوب سداده قيمة الاستهلاك الشهري هروبا من تراكم الفواتير الشهرية ودفع فاتورة عن التخلف عن السداد خاصة وأن الشركة سهلت إجراءات الدفع للمواطنين من خلال المنظومة الرقمية التي وفرت الجهد والوقت.

لينك بتروتريد للاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي لشهر ديسمبر 2022

يستخدم الموقع الإلكتروني الرسمي لشركة الخدمات البترولية بتروتريد من خلال هذا الرابط (من هنا) في معرفة قيمة فاتورة الاستهلاك الشهري حيث يدخل بدقة صاحب العداد كافة البيانات الخاصة به وبمكان تركيب العداد وتسجيل القراءة عبر الموقع للحصول على المبلغ المطلوب للسداد الشهري.

كما يمكن الاستعلام والدفع من خلال وسائل أخرى خلاف موقع الشركة كمندوبيين الذين خصصتهم الشركة للتحصيل أو من خلال خدمة العملاء عبر الرقم الساخن على الرقم 1122 أو من خلال تطبيق عبر الهواتف الذكية حيث اقوم الكاميرا بالتقاط صورة لقراءة العداد يتم نقلها مباشرة على قاعدة بيانات العملاء وتحديد قيمة الفاتورة الشهرية.

خطوات معرفة قيمة فاتورة الغاز ديسمبر 2022

خطوات إلكترونية بسيطة لمعرفة قيمة الفواتير الشهرية للغاز الطبيعي وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بشركة بتروتريد للخدمات البترولية والتي تخدم عدد كبير من محافظات الجمهورية وذلك بإتباع الخطوات التالية:-

الدخول عبر موقع شركة Petrotrade لخدمات البترول من خلال هذا الرابط (من هنا).

اختيار أيقونة الفواتير الشهرية.

إدخال كافة بيانات صاحب العداد المنزلي بدقة.

تحديد مكان تركيب العداد بدقة (شقة، دور، عقار، شارع، منطقة، حي، محافظة).

تسجيل قراءة العداد المكونة من 10 أرقام.

الضغط على كلمة عرض الفاتورة الشهرية.

ظهور المبلغ المطلوب سداده ويمكن الدفع من خلال الوسائل المعتمدة لدى الشركة.

توقيت الاستعلام عن الفاتورة الشهرية للغاز الطبيعي

يتم تفعيل لينك بتروتريد للاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي لشهر ديسمبر 2022 منذ اليوم الأول من الشهر المراد دفع فاتورته الشهرية وحتى يوم 20 من كل شهر فيما يتم الدفع عبر الوسائل المعتمدة خلال الفترة من 1 - 30 من كل شهر.

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