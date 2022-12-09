الجمعة 09 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

لينك بتروتريد للاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي لشهر ديسمبر 2022

فاتورة الغاز
فاتورة الغاز

يبحث أصحاب العدادات لينك بتروتريد للاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي لشهر ديسمبر 2022 منذ بداية الشهر الجاري لمعرفة قيمة المبلغ المطلوب سداده قيمة الاستهلاك الشهري هروبا من تراكم الفواتير الشهرية ودفع فاتورة عن التخلف عن السداد خاصة وأن الشركة سهلت إجراءات الدفع للمواطنين من خلال المنظومة الرقمية التي وفرت الجهد والوقت.

 لينك بتروتريد للاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي لشهر ديسمبر 2022

يستخدم الموقع الإلكتروني الرسمي لشركة الخدمات البترولية بتروتريد من خلال هذا الرابط (من هنا) في معرفة قيمة فاتورة الاستهلاك الشهري حيث يدخل بدقة صاحب العداد كافة البيانات الخاصة به وبمكان تركيب العداد وتسجيل القراءة عبر الموقع للحصول على المبلغ المطلوب للسداد الشهري.

كما يمكن الاستعلام والدفع من خلال وسائل أخرى خلاف موقع الشركة كمندوبيين الذين خصصتهم الشركة للتحصيل أو من خلال خدمة العملاء عبر الرقم الساخن على الرقم 1122 أو من خلال تطبيق عبر الهواتف الذكية حيث اقوم الكاميرا بالتقاط صورة لقراءة العداد يتم نقلها مباشرة على قاعدة بيانات العملاء وتحديد قيمة الفاتورة الشهرية.

رابط الاستعلام عن فاتورة المياه شهر أكتوبر 2022

رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء مصر الوسطى 2022 وطرق الدفع

خطوات معرفة قيمة فاتورة الغاز ديسمبر 2022

خطوات إلكترونية بسيطة لمعرفة قيمة الفواتير الشهرية للغاز الطبيعي وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بشركة بتروتريد للخدمات البترولية والتي تخدم عدد كبير من محافظات الجمهورية وذلك بإتباع الخطوات التالية:-

  • الدخول عبر موقع شركة Petrotrade  لخدمات البترول من خلال هذا الرابط (من هنا).
  • اختيار أيقونة الفواتير الشهرية.
  • إدخال كافة بيانات صاحب العداد المنزلي بدقة.
  • تحديد مكان تركيب العداد بدقة (شقة، دور، عقار، شارع، منطقة، حي، محافظة).
  • تسجيل قراءة العداد المكونة من 10 أرقام.
  • الضغط على كلمة عرض الفاتورة الشهرية.
  • ظهور المبلغ المطلوب سداده ويمكن الدفع من خلال الوسائل المعتمدة لدى الشركة.
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رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي لشهر ديسمبر 2022

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رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء جنوب الدلتا شهر ديسمبر 2022

توقيت الاستعلام عن الفاتورة الشهرية للغاز الطبيعي

يتم تفعيل لينك بتروتريد للاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي لشهر ديسمبر 2022 منذ اليوم الأول من الشهر المراد دفع فاتورته الشهرية وحتى يوم 20 من كل شهر فيما يتم الدفع عبر الوسائل المعتمدة خلال الفترة من 1 - 30 من كل شهر.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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