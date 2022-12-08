الخميس 08 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء جنوب الدلتا شهر ديسمبر 2022

جريدة الدستور

يرغب قطاع عريض من المواطنين وخاصة الأشخاص أصحاب العدادات التقليدية عن معرفة قيمة فاتورة كهرباء شهر ديسمبر 2022، ورابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء جنوب الدلتا شهر ديسمبر 2022، مع البداية في كل شهر ميلادي للقيام بتسديد القيمة المستحقة، بدون انتظار كشاف الكهرباء، وستقوم شركات توزيع الكهرباء، بالتوفير لعدة خدمات إلكترونية لمستخدميها من خلال موقعهم الرسمي في الإنترنت، منها القيام بالاستعلام والدفع.

رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء جنوب الدلتا شهر ديسمبر 2022

تستعرض "الدستور" في هذا التقرير رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء جنوب الدلتا شهر ديسمبر 2022 والخطوات الكاملة للاستعلام.

خطوات استعلام ودفع عن فاتورة الكهرباء لشهر ديسمبر 2022

- ادخل على المنصة الإلكترونية الموحدة وسيتاح الاستعلام عن الفاتورة في الشهر الحالي من خلال رابط المنصة الموحدة لكافة خدمات الكهرباء.

-  كتابة الموقع الرسمي بوزارة الكهرباء من خلال محركات البحث، من أجل الاستعلام عن فاتورة الكهرباء الذي سيشتمل على جميع شركات توزيع الكهرباء التي تتبع لها المواطنين بمختلف المحافظات، وذلك من خلال الضغط على الرابط هنا.


فاتورة الكهرباء لشهر ديسمبر

عند فتح الموقع ستظهر الصفحة الرئيسية وبها كافة شركات توزيع الكهرباء، وهما: «شركة “شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء”، وشركة “جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء”، وشركة “البحيرة لتوزيع الكهرباء” وشركة “القناة لتوزيع الكهرباء”، وشركة “الإسكندرية لتوزيع الكهـرباء”، وشركة “شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء”، وشركة “مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء”، و شركة “مصر العليا” ، وشركةجنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء"».

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضى شهر ديسمبر 2022

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  • - اختيار الشركة التي يتبعها من بين تلك الشركات.
  • - كل البيانات المطلوبة ليتمكن من معرفة قيمة فاتورة الكهرباء.
  • - دفع الفواتير أونلاين.
  • رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء.
  • يقوم المستعلم بالدخول على موقع شركة جنوب الدلتا للكهرباء والتسجيل عليه من خلال هذا الرابط من هنا.
  • -  ثم يقوم المستعلم بالضغط على ايقونة "قسم الخدمات".
  • -ثم يقوم المستعلم بالضغط على أيقونة "استعلام عن الفواتير".
  • - يقوم المستعلم بكتابة اسم المحافظة.
  • -ثم يقوم المستعلم بملا الخانات الخاصة بالأسم وورقم عداد الكهرباء والذى يتكون من 10 أرقام.
  • -أخيرا يضغط المستعلم على الأيقونة الخاصة بكلمة "استعلام".
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