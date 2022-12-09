الرئيس السيسى: حريصون على تعزيز التعاون الثنائى مع تونس على شتى الأصعدة

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حرص مصر على بذل المزيد من الجهد للدفع قدما بأطر التعاون الثنائي مع تونس على شتى الأصعدة، لا سيما فيما يتعلق بتعزيز قنوات التواصل بين البلدين على المستوى الاقتصادي وتعظيم حجم التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات البينية.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح اليوم الجمعة مع الرئيس التونسي قيس سعيد، بالعاصمة السعودية الرياض.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي أشاد بتميز العلاقات الثنائية بين مصر وتونس، متمنيًا كل التوفيق والنجاح للسلطة التنفيذية بتونس تحت قيادة الرئيس قيس سعيد في إدارة الدولة خلال هذا المنعطف المهم من تاريخ الشعب التونسي الشقيق.

من جانبه؛ أكد الرئيس التونسي اعتزاز بلاده بما يربطها بمصر من روابط وعلاقات وثيقة على المستويين الرسمي والشعبي، مثمنًا ما حققته مصر خلال السنوات الماضية على الصعيد الداخلي من إنجازات في مجالات الأمن والاستقرار والتنمية، فضلًا عن ثقلها السياسي البارز على الصعيدين الإقليمي والدولي، وما لذلك من انعكاسات إيجابية على العمل الإفريقي والعربي المشترك، وجهود التوصل لتسويات سياسية للأزمات القائمة بالمنطقة.