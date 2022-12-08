الخميس 08 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تقرير أمريكى: مزرعة رياح رأس غارب أفضل مشروع كهرباء صناعى

مزرعة رياح رأس غارب
مزرعة رياح رأس غارب

قالت مجلة"enr" الأمريكية والمعنية بمشاريع الإنشاءات، إن  مزرعة رياح رأس غارب بخليج السويس تعتبر أفضل مشروع كهرباء صناعي.

وقالت المجلة: تم بناء رأس غارب ، أكبر مشروع لطاقة الرياح في مصر بقدرة 262 ميجاوات مع 125 توربينة، على موقع ساحلي حيث الرياح قوية وثابتة.

وتم تصميم رأس غارب، أكبر مزرعة طاقة رياح عاملة في مصر حتى الآن، وأول مشروع مستقل لإنتاج الطاقة (IPP)، لتقليل استخدام الكربون.

ووفقًا للمجلة، فإن المشروع  سيلبي احتياجات مصر المتزايدة من الطاقة، ويعزز نمو الصناعة المجاورة، ويساعد في تحقيق هدف وطني جديد لـ42٪ من طاقتها من مصادر متجددة بحلول عام 2030.

ويقول فريق المشروع إن مزرعة إنتاج رأس غارب، الذي تم الانتهاء منه في أكتوبر 2021، ستخفض انبعاثات الكربون في مصر بنحو 600 ألف طن سنويًا.

وقالت شركة أوراسكوم، إن الفريق بقيادة مقاول المشروع أوراسكوم للإنشاءات، بما في ذلك المقاول الفرعي لتركيب التوربينات سيمنز جاماسا، أنهى البناء قبل شهرين من الموعد المحدد، على الرغم من التأخير في التخليص الجمركي لشحنات المواد و"فترة بناء تعاقدية صعبة لمدة 24 شهرًا".

وأعلنت شركة أوراسكوم، التي تمتلك حصة 20٪ في الكونسورتيوم المالك، في 9 نوفمبر، أن المجموعة بدأت يوم 31 أكتوبر في إنشاء مزرعة رياح جديدة بقدرة 500 ميجاوات على بعد 40 كيلومترًا من رأس غارب، وتوصلت أيضًا إلى اتفاق مع مسؤولي الطاقة المصريين، لبناء وتملك وتشغيل مشروع 3 جيجاوات في نفس المنطقة، لم يتم الكشف عن تفاصيل التكلفة أو الجدول الزمني.

قال أسامة بشاي، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم: "نحن فخورون بأننا مهدنا الطريق لتطوير وتحويل قطاع الطاقة المتجددة في مصر".

يأتي هذا فيما استضافت مصر نوفمبر الماضي قمة المناخ كوب 27.

تقرير مشروع طاقة صناعي محطة رأس غارب خليج السويس مشروع كهرباء صناعي

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