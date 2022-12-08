الخميس 08 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

«فيفا» يفرض عقوبة على كرواتيا بعد هتافات كراهية

كرواتيا
كرواتيا

فرض الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الأربعاء، غرامة مالية على المنتخب الكرواتي الذي بلغ ربع نهائي مونديال قطر 2022، كعقوبة على سلوك جماهيره تجاه الحارس الكندي ميلان بوريان.

وأشار بيان لفيفا إلى أن تحقيقاً تأديبياً فرض غرامة قدرها 50 ألف فرنك سويسري على الاتحاد الكرواتي (53 ألف دولار) "تتعلق بسلوك مشجعي كرواتيا خلال مباراة كرواتيا ضد كندا في كأس العالم لكرة القدم يوم 27 نوفمبر".

وتوجه مشجعون من كرواتيا بإهانات لبوريان، وهو من أصل صربي وُلد في كرواتيا قبل أن يفر منها وهو طفل، حيث استهدفته لافتات مسيئة خلال المباراة.

وأشارت إحدى اللافتات إلى عملية عسكرية عام 1995 أنهت حرب استقلال كرواتيا.

أثناء العملية وبعدها، فر أكثر من مئتي ألف شخص من أصول صربية من البلاد، بمن فيهم عائلة بوريان.

"كنين 95 - لا أحد يركض مثل بوريان"، جاء على اللافتة التي استخدمت علم صانع الجرارات الأمريكية جون دير.

واللافتة هي إشارة إلى كنين معقل المتمردين الصرب، حيث ولد بوريان والتي شهدت هروب الصرب الذين ترك العديد منهم على الجرارات.

رئيس التحرير

وائل لطفي

فى أى مرحلة نحن؟

الأكثر قراءة

تحذير عالمي.. القصة الكاملة لمتحور كورونا الجديد الأشد فتكا

وزير الاقتصاد اللبنانى: اتفاق قرض البنك الدولى سيبدأ تنفيذه أواخر ديسمبر

مواقيت الصلاة فى مصر اليوم الخميس 8-12-2022

تحذير من استخدام المضاد الحيوى: فى هذه الحالة يصبح أكثر ضررًا

هنا الزاهد بإطلالة صيفية فى أحدث ظهور لها

دعاء الفجر اليوم الخميس 8 ديسمبر 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

حرب الطاقة وسلاح العقوبات بين روسيا والغرب

أسماء محفوظ

عدم التقدير نهاية العلاقات

د. بهي الدين مرسي

إدارة العقل دون رخصة

ماجد حبته

أزمة البيض.. فى بريطانيا

عبد الرحيم طايع

تقييم الحالة السعودية فى المونديال

مدحت بشاى

فى ذكرى رحيل صاحب النار والزيتون ألفريد فرج

أحمد الصغير

إنجلترا والإضرابات.. وسقوط الأقنعة!

أحمد البنا

المشير فؤاد ذكرى.. نجم فى سماء البحرية المصرية

صور

يتصدر الدوري.. الأهلي يحافظ على تقدمه بثنائية أمام غزل المحلة

حديث المدينة: مصر فى عزاء المحاور مفيد فوزى

قداس جنازة مفيد فوزى بكنيسة المرعشلى فى الزمالك (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

كراهية في المونديال.. ما تفسير الهجوم على الصحفيين الإسرائيليين في قطر ؟

الرئاسة الفلسطينية: من حق أى مواطن الذهاب إلى الجنائية الدولية لمحاكمة الاحتلال

بعد الاتفاق.. ماذا تعنى الصلاحيات التى سيمنحها نتنياهو لـ"سموتريتش" فى الحكومة؟