مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الخميس 8-12-2022
استقرت أسعار مواد البناء وخاصة سعر طن الحديد والأسمنت عند نفس المستوى السعري الذي سجلته بداية ديسمبر الجاري، والذي شهد ارتفاعا كبير في سعر الحديد بمتوسط 1700 جنيه في أغلب شركات حديد التسليح العاملة في السوق.
كما شهدت أسعار الأسمنت ارتفاع كبير مع بداية نفس الشهر مع الارتفاعات الكبيرة التي تسجلها أسعار الصرف أمام الجنيه، وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار مواد البناء سعر طن الحديد والأسمنت الخميس 8-12-2022.
سعر الحديد
- سعر حديد عز الدخيلة من 20500 جنيه إلى 20500 جنيه.
- سعر حديد المصريين من 20400 جنيه إلى 20400 جنيه.
- سعر حديد بشاي من 21200 جنيه إلى 21200 جنيه.
- سعر حديد العتال من 21100 جنيه إلى 21100 جنيه.
- سعر حديد عطية من 21100 جنيه إلى 21100 جنيه.
- سعر حديد سرحان من 20500 جنيه إلى 20500 جنيه.
- سعر حديد المراكبي من 19550 جنيه إلى 19550 جنيه.
- سعر حديد الكومي من 20400 جنيه إلى 20400 جنيه.
- سعر حديد المعادي من 20500 جنيه إلى 20500 جنيه.
- سعر حديد العشري من 20400 جنيه إلى 20400 جنيه.
سعر الأسمنت
- سعر اسمنت المسلح 1650 جنيه 1650 جنيه.
- سعر أسمنت النصر 1615 جنيه 1615 جنيه.
- سعر اسمنت الممتاز 1635 جنيه 1635 جنيه
- سعر اسمنت الصعيد 750 جنيه 750 جنيه.
- سعر اسمنت وادي النيل (المصري) 1610 جنيه 1610 جنيه
- سعر اسمنت حلوان 1640 جنيه 1640 جنيه.
- سعر اسمنت السويدي 1720 جنيه 1720 جنيه.
- سعر اسمنت قنا (المسلة) 1560 جنيه 1560 جنيه
- سعر اسمنت العامرية عادة 1630 جنيه 1630 جنيه.
- سعر اسمنت البرج 1630 جنيه 1630 جنيه.
- سعر اسمنت تايتان 1600 جنيه 1610 جنيه.
- سعر الاسمنت الأبيض العادة 2600 جنيه 2600 جنيه.
- سعر اسمنت سوبر سيناء 2500 جنيه 2550 جنيه.
- سعر اسمنت سوبر رويال 2500 جنيه 2500 جنيه.
- سعر اسمنت رويال العادة 2500 جنيه 2550 جنيه.
- سعر اسمنت الواحة الأبيض 2500 جنيه 2550 جنيه.