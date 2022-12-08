استقرت أسعار مواد البناء وخاصة سعر طن الحديد والأسمنت عند نفس المستوى السعري الذي سجلته بداية ديسمبر الجاري، والذي شهد ارتفاعا كبير في سعر الحديد بمتوسط 1700 جنيه في أغلب شركات حديد التسليح العاملة في السوق.

كما شهدت أسعار الأسمنت ارتفاع كبير مع بداية نفس الشهر مع الارتفاعات الكبيرة التي تسجلها أسعار الصرف أمام الجنيه، وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار مواد البناء سعر طن الحديد والأسمنت الخميس 8-12-2022.

سعر الحديد

سعر حديد عز الدخيلة من 20500 جنيه إلى 20500 جنيه.

سعر حديد المصريين من 20400 جنيه إلى 20400 جنيه.

سعر حديد بشاي من 21200 جنيه إلى 21200 جنيه.

سعر حديد العتال من 21100 جنيه إلى 21100 جنيه.

سعر حديد عطية من 21100 جنيه إلى 21100 جنيه.

سعر حديد سرحان من 20500 جنيه إلى 20500 جنيه.

سعر حديد المراكبي من 19550 جنيه إلى 19550 جنيه.

سعر حديد الكومي من 20400 جنيه إلى 20400 جنيه.

سعر حديد المعادي من 20500 جنيه إلى 20500 جنيه.

سعر حديد العشري من 20400 جنيه إلى 20400 جنيه.

سعر الأسمنت

سعر اسمنت المسلح 1650 جنيه 1650 جنيه.

سعر أسمنت النصر 1615 جنيه 1615 جنيه.

سعر اسمنت الممتاز 1635 جنيه 1635 جنيه

سعر اسمنت الصعيد 750 جنيه 750 جنيه.

سعر اسمنت وادي النيل (المصري) 1610 جنيه 1610 جنيه