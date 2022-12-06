التحفظ على 65.6 ألف لتر مواد بترولية قبل البيع بالسوق السوداء في الإسكندرية

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، التحفظ على 65600 لتر مواد بترولية لتر بنزين وسولار تم تجميعها داخل محطة وقود سيارات قبل بيعها بازيد من اسعارها المقرره، وحجز المدير المسؤول علي ذمة التحقيقات بتهمة احتكار سلعة مدعمه وبيعها بالسوق السوداء، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسئول عن محطة لتموين السيارات بمحافظة الإسكندرية، لقيامه بمزاولة نشاط تجارى غير مشروع حيث يقوم بتجميع كميات كبيرة من المواد البترولية المدعمة بنزين وسولار بقصد بيعها بأزيد من السعر.

تم مداهمة المحطة والقي القبض على المدير المسؤول وبتفتيشه عثر علي كمية قدرها 65600 لتر مواد بترولية قام المذكور بتجميعها للإتجار بها فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى مستولياً على الدعم المقرر، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

كانت قد قررت النيابة العامة بالإسكندرية، التحفظ علي 101300 لتر بنزين "95-92-80 ، وسولار" تم تجميعها داخل محطة وقود سيارات قبل بيعها بازيد من اسعارها المقرره، وحجز المدير المسؤول علي ذمة التحقيقات بتهمة احتكار سلعة مدعمه وبيعها بالسوق السوداء، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقي اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسئول عن محطة لتموين السيارات بمحافظة الإسكندرية، لقيامه بمزاولة نشاط تجارى غير مشروع حيث يقوم بتجميع كميات كبيرة من المواد البترولية المدعمة بنزين "95-92-80 ، وسولار" بقصد بيعها بأزيد من السعر.

تم مداهمة المحطة والقي القبض على المدير المسؤول وبتفتيشه عثر علي كمية قدرها 101300 لتر بنزين "95-92-80 ، وسولار" تم تجميعها للإتجار بها بالسوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.